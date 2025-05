Hearts of Darkness, restaurato il doc sulla lavorazione di Apocalypse Now - Guarda il trailer

News Cinema

Uscito in Italia col titolo di Viaggio all'inferno, il film basato sul girato realizzato da Eleanor Coppola sul set del film del marito è stato restaurato in 4K e si prepara a una nuova distribuzione in sala e in home video. Ecco il trailer di Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse.

Se Apocalypse Now è un film straordinario e leggendario, altrettanto straordinaria e leggendaria è la storia della sua lavorazione, tra tifoni che distrussero i set allestiti, l'infarto di cui fu vittima Martin Sheen, problemi di finanziamento e tempi che sembravano dilatarsi all'infinito. Lo stesso Francis Ford Coppola, pur determinatissimo, pagò un prezzo salato, sia in termini di salute fisica che in quelli di salute del suo matrimonio con Eleanor.

È stato proprio alle riprese realizzate da Eleanor Coppola sul set di quel film se a raccontare questo intensissimo e complesso dietro le quinte di un capolavoro è arrivato un documentario dal titolo Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse, uscito in Italia come Viaggio all'inferno. Ore e ore di materiale realizzato sul set da Eleanor furono assemblate da Fax Bahr e George Hickenlooper, registi del documentario, e mescolato a interviste al cast e alla troupe che vissero insieme quell'avventura.

Presentato a Cannes nel 1991, ora Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse è stato restaurato in 4K, e si prepara a essere distribuito nuovamente, in sala (speriamo anche in Italia) e in home video. Per questa nuova uscita del film è stato realizzato un nuovo trailer che vi mostriamo qui di seguito.

Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse, il trailer della versione restaurata in 4K del documentario sulla lavorazione di Apocalypse Now