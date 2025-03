Hayao Miyazaki distrugge Tokyo nel primo e unico live-action di Studio Ghibli

News Cinema

Studio Ghibli ha prodotto un unico live-action, intitolato Giant God Warrior Appears in Tokyo, che per molti è un prequel di Nausicaä della Valle del Vento. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul terrificante cortometraggio, in cui Hayao Miyazaki in persona presta la voce al mostruoso protagonista.

Ascoltare il nome Studio Ghibli è sufficiente per visualizzare all'istante le splendide animazioni disegnate a mano, i suoi mondi fantastici e le storie poetiche e commoventi. Non tutti sanno, che il leggendario studio giapponese, fondato nel 1985 da Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma, ha dato alla luce anche un film live-action.

L'azienda è da decenni un punto di riferimento a livello mondiale per il cinema d'animazione. Ci ha regalato capolavori divenuti classici di culto, quali La Città Incantata (2001) o Si Alza il Vento (2013), ma si è anche concesso un'incursione diversa. Il primo e unico live-action prodotto da Studio Ghibli, datato 2012, si intitola Giant God Warrior Appears in Tokyo. Si tratta di un cortometraggio d'avventura che dura appena 9 minuti diretto da Hideaki Anno (regista di Neon Genesis Evangelion) e Shinji Higuchi (noto per aver co-diretto con Anno Shin Godzilla).

Siamo nella capitale giapponese, dove un cittadino riceve una strana visita dal fratello, che lo informa che Tokyo verrà distrutta l'indomani. L'uomo ignora l'avvertimento e non informa i concittadini del pericolo, ma il giorno seguente delle misteriose spore arancioni si trasformano in una minacciosa creatura che volteggia nel cielo - il Dio Guerriero - pronta a devastare la città a colpi di raggi laser e armi spaventose. Hayao Miyazaki è stato coinvolto in un curioso ed insolito ruolo: ha doppiato il raccapricciante mostro!

Giant God Warrior Appears in Tokyo è una storia oscura e da incubo, costruita con effetti sonori da brivido e dialoghi ridotti al minimo. Ma perché lo studio si è imbarcato in questa impresa? Anno era una vecchia conoscenza dello studio: era stato un animatore di Nausicaä della valle del vento (1984). Lui e Higuchi, uno dei registi più celebrati del Giappone, hanno unito le forze per realizzare un corto promozionale per una mostra speciale al Museum of Contemporary Art di Tokyo nel 2012.

La narrazione agghiacciante e l'atmosfera apocalittica del film sono agli antipodi rispetto alla tipica enfasi di Ghibli sull'avventura e gli elementi fantasy. L'ambientazione inquietante, del resto, è lontanissima da quella di un anime Ghibli ed è un omaggio ai kaiju: le gigantesche creature caratteristiche dei moster-movie giapponesi.

Giant God Warrior Appears in Tokyo è un prequel di Nausicaä della valle del vento?

Dato l'argomento del corto, molti fan di Studio Ghibli sono convinti che Giant God Warrior Appears in Tokyo sia un vero e proprio prequel di Nausicaä della valle del vento. Nel film del 1984, diretto da Hayao Miyazaki, il mondo è devastato dai "Sette giorni di fuoco": la stessa catastrofe narrata nel corto, provocata dai God Warriors, che distrugge la civiltà umana sulla Terra.

Nausicaä esplora solo brevemente questa retroscena, mentre Giant God Warrior Appears in Tokyo ci porta nel pieno di distruzione, mostrando cos'è accaduto quando i God Warriors sono emersi per la prima volta. Sebbene il cortometraggio non sia mai stato confermato come un prequel ufficiale di Nausicaä, le analogie sono troppo forti per essere ignorate. Il design del mostro è quasi identico a quello di Nausicaä, ma non solo. Il tema dei pericoli del progresso che porta alla distruzione è in perfetta armonia con i temi anti-guerra ed ecologisti di Miyazaki.

Che i parallelismi siano intenzionali o meno, il primo e unico live-action targato Ghibli offre uno sguardo terrificante dietro le quinte del capolavoro distopico di Hayao Miyazaki. Giant God Warrior Appears in Tokyo, inoltre, dimostra la volontà dello studio di correre dei rischi creativi. Il corto vive prevalentemente di effetti pratici. Non affidarsi ciecamente alla CGI è una scelta coerente con la dedizione di Ghibli alle tecniche cinematografiche tradizionali e, al tempo stesso, dimostra che l'azienda non si preclude esperienze diverse dall'animazione.

Che sia o meno un prequel ufficiale di Nausicaä, Giant God Warrior Appears in Tokyo è un must per qualsiasi fan dello Studio Ghibli.