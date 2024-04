Harry Potter, Tom Felton sulla popolarità del franchise: "È stata un'enorme sorpresa"

News Cinema

A distanza di anni dalla fine di Harry Potter, Tom Felton si è ritrovato a riflettere sulla popolarità duratura del franchise!

Harry Potter è stato, ed è ancora, uno dei fenomeni letterari e cinematografici che hanno entusiasmato e coinvolto una generazione intera di fan. In tanti, infatti, sono cresciuti con le avventure del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling e l'universo creato da lei ha segnato la narrativa fantasy del nuovo millennio, imponendosi come modello di riferimento per gli autori e le autrici che sono giunti dopo.

Harry Potter, Tom Felton riflette sulla popolarità del franchise: "Una grandissima sorpresa"

Sulla popolarità del franchise, tuttavia, non molti sembravano scommettere inizialmente e, a distanza di più di un decennio dalla fine della saga cinematografica, anche uno degli interpreti dei film non ha nascosto la sua sorpresa alla longevità di questa popolarità. Stiamo parlando di Tom Felton, che negli 8 film di Harry Potter ha interpretato Draco Malfoy, acerrimo nemico di Harry nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Di famiglia purosangue e fedele a Lord Voldemort, Draco è stato la nemesi "scolastica" di Harry, comportandosi come un bullo nei confronti di molti dei suoi amici.

Nonostante l'ultimo film della saga, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, sia arrivato al cinema nell'estate del 2011, concludendo il lungo viaggio iniziato con la prima pellicola nel 2001, Tom Felton è rimasto molto legato alla saga del maghetto e al suo personaggio. Sui suoi social, infatti, spesso, ha condiviso momenti del dietro le quinte sul set, reunion con gli altri attori del franchise ed è uno dei partecipanti più entusiasti alle convention a tema Harry Potter. Intervistato da US Weekly, Felton ha dichiarato che non si sarebbe mai aspettato che dopo la fine dei film il franchise avesse questa popolarità così duratura:

"Penso che tutti noi pensassimo che quando l'ultimo film sarebbe stato finito, le cose si sarebbero lentamente perse, per quanto riguarda il fandom del mondo magico, come lo chiamo io. Ma sembra essere più forte che mai adesso: è stata una grande sorpresa che la popolarità sia ancora in crescita, ma allo stesso tempo, anch'io sono un grande fan di Harry Potter, quindi, posso capire perché è ancora divertente e viene tramandato di generazione in generazione"

Il franchise ha guadagnato oltre 7,7 miliardi di dollari nel mondo intero, senza conteri gli incassi con la trilogia spin-off di Animali Fantastici e Dove trovarli. Attualmente, Warner Bros. ha deciso di riprendere il progetto e riavviarlo con una Serie Tv basata sui libri della saga.