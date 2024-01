Harry Potter, la serie tv fa progressi: Ecco le ultime novità

News Serie TV

A Hollywood sarebbe in corso una vera e propria "guerra" tra sceneggiatori per adattare i libri di JK Rowling nella serie ordinata dal servizio di video in streaming Max.

Dopo lo stop forzato dei mesi scorsi a causa degli scioperi di Hollywood, riparte lentamente uno dei progetti televisivi più attesi di sempre. Deadline fa sapere che qualcosa si starebbe muovendo dietro le quinte della serie tv basata sui libri di Harry Potter annunciata dal servizio di video in streaming Max lo scorso aprile. In queste settimane Warner Bros. Discovery starebbe valutando decine di proposte da parte di sceneggiatori di spicco per poi scegliere la più convincente. Sarebbe quindi in corso, in sostanza, una gara tra alcuni degli autori - americani e britannici - più in vista del momento che starebbero cercando di ottenere il lavoro. Ma non solo: sembra che i produttori siano aperti a considerare anche più di un'idea, in vista di potenziali spin-off che potrebbero ampliare e approfondire la storia principale (una storia che i fan chiedono a gran voce, per esempio, è quella sui Malandrini).

Harry Potter: La gara tra sceneggiatori per aggiudicarsi l'adattamento tv

Secondo Deadline, Warner Bros Television valuterà le proposte provenienti da diversi autori, tutti incaricati di esporre il loro progetto e la propria interpretazione di una storia così amata. Tra i nomi che la testata riporta ci sono la britannica Martha Hillier (già produttrice esecutiva della serie fantasy The Last Kingdom), Kathleen Jordan (creatrice della serie Netflix Teenage Bounty Hunters e ora anche produttrice esecutiva di una nuova serie Netflix basata su Il Decamerone), Tom Moran (sceneggiatore britannico che ha creato la serie di Prime Video The Devil's Hour) e Michael Lesslie (già tra gli sceneggiatori del film Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente e produttore esecutivo dell'apprezza serie La tamburina).

Il primo round di incontri si è svolto a Los Angeles la settimana scorsa e, stando a quanto trapelato, rappresenta solo il primo step di un processo lunghissimo che poi si sposterà nel Regno Unito. Solo allora, probabilmente, verrà coinvolta direttamente l'autrice di Harry Potter JK Rowling, che di questo progetto è produttrice esecutiva e che avrà sempre l'ultima parola su tutto. I rappresentanti di Max e WBTV, per il momento, non hanno voluto commentare il report di Deadline.

Tutto quello che sappiamo sulla serie tv di Harry Potter

Annunciata ufficialmente lo scorso aprile, la serie tv basata sui libri di Harry Potter vuole "offrire al pubblico l'opportunità di scoprire Hogwarts in un modo completamente nuovo", ha detto il capo di HBO Casey Bloys. Si tratterà di un remake che il servizio definisce "un adattamento fedele del materiale originale" e che terrà impegnato il team di produzione per un periodo di circa 10 anni. Verosimilmente ogni libro corrisponderà a una stagione, ma sarà compito dello showrunner (anche questo non ancora annunciato) decidere come suddividere il materiale. Anche il cast è ancora in fase di definizione, ma sembra certo che vedremo nuovi attori nei panni dei protagonisti.