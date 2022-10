Harry Potter, Tom Felton confessa: ero geloso di Daniel Radcliffe

News Cinema

A oltre dieci anni di distanza dalla fine della saga di Harry Potter al cinema, Tom Felton alias Draco Malfoy confessa che era geloso di Daniel Radcliffe. Per una precisa ragione.

Se vi dicessimo che Tom Felton alias Draco Malfoy era geloso di Daniel Radcliffe alias Harry Potter nella saga omonima, tratta dai romanzi di J. K. Rowling, forse non vi stupireste. È istintivo proiettare i personaggi sugli attori, e immaginare che la finzione irrompa anche negli equilibri della vita, specialmente se si comincia a recitare da bambini o ragazzini. In realtà, come ha raccontato Felton in un suo libro appena pubblicato, la gelosia aveva una ragione più che comprensibile. Professionale. Leggi anche Robbie Coltrane alias Hagrid ricordato dai colleghi di Harry Potter

Tom Felton geloso del legame tra Daniel Radcliffe e Gary Oldman alias Sirius Black negli Harry Potter

Tom Felton ha da poco pubblicato un suo libro di ricordi, "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard" (lett. "Oltre la bacchetta: la magia e il delirio quando cresci come un mago"). A un certo punto l'attore ricorda l'invidia che Daniel Radcliffe suscitò non solo in lui, ma anche negli altri giovani colleghi sul set della saga di Harry Potter. Tutto cominciò dopo Harry Potter e il prigioniero di Azkaban... e il problema aveva un nome e cognome: Gary Oldman. Quel rapporto privilegiato tra Gary e Daniel sarebbe stato una grande opportunità per chiunque, come racconta Tom:

Proprio come Sirius divenne una figura paterna per Harry, ebbi la sensazione che Gary diventasse un'ispirazione per Daniel, aiutandolo a orientarsi nell'insidioso cammino della crescita sotto i riflettori, oltre ad aiutarlo proprio a recitare... Mi sembrava che avessero in comune un senso dell'umorismo molto simile, lo stesso approccio verso il resto del cast e la troupe. Credo che alcuni di noi, me compreso, fossero un po' gelosi di quel legame... Vedevamo che, in parte grazie all'influenza di Gary, Dan stava davvero cominciando a imparare questo mestiere meglio di tutti noi. In quel caso, potresti avere al tuo fianco qualcuno migliore di Gary Oldman?