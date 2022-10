Robbie Coltrane alias Hagrid ricordato dai colleghi di Harry Potter

News Cinema

Daniel Radcliffe, Emma Watson, James Phelps, Tom Felton, Bonnie Wright hanno ricordato il grande Robbie Coltrane, recentemente scomparso, interprete di Hagrid nella saga di Harry Potter.

La morte di Robbie Coltrane avvenuta venerdì scorso ha colpito molto specialmente i fan di Harry Potter, perché l'attore, colonna dello spettacolo umoristico inglese, interpretava nella saga il gigante buono Hagrid, Custode delle Chiavi e dei Luoghi in quel di Hogwarts. Non hanno fatto mancare il loro cordoglio quelli che all'epoca lo conobbero come bambini: Daniel Radcliffe ed Emma Watson su tutti. Ecco cosa hanno ricordato di Coltrane. Leggi anche Addio a Robbie Coltrane, è morto l'attore scozzese celebre per il ruolo di Hagrid nella saga di Harry Potter

Robbie Coltrane, i ricordi dei colleghi di Harry Potter, da Daniel Radcliffe a Emma Watson