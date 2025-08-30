Harry Potter: soppresso per sempre a Londra il Back to Hogwarts Day con la partenza dell'Hogwarts Express da King's Cross

News Cinema

Nemmeno quest'anno e mai più nei secoli dei secoli, la stazione londinese di King's Cross ospiterà la partenza dell'Hogwarts Express. L'evento veniva organizzato ogni 1° settembre e vi partecipavano tantissime persone, ma ormai, putrroppo, fa parte del passato

Per i fan di Harry Potter di Londra e dintorni il 1° settembre è stata per diversi anni una giornata gloriosa. Fino al 2023 compreso, la stazione di King's Cross ha ospitato l'evento Back to Hogwarts Day, che vedeva la partecipazione di un gran numero di persone desiderose di assistere alla partenza dell’Hogwarts Express, il treno a vapore che all'inizio di ogni anno scolastico porta(va) gli studenti di Hogwarts dalla capitale inglese alla stazione di Hogsmeade, da cui poi si raggiungeva in pochi minuti di carrozza il castello di Hogwarts, sede della scuola di magia e stregoneria. Come ben ricorderete, nei libri di J.K. Rowling e nei loro adattamenti cinematografici il treno partiva dal binario 9¾ della stazione di King's Cross, e proprio su quel treno Harry Potter incontra, in Harry Potter e la Pietra Filosofale, Hermione Granger e Ron Wesley, che diventeranno i suoi amici del cuore. Purtroppo è arrivata la notizia che il Back to Hogwarts Day non verrà celebrato mai più.

Perché è stata soppressa per sempre la partenza dell’Hogwarts Express dalla stazione di King’s Cross

Fin da quando è stato istituito, il Back to Hogwarts Day ha attirato tantissimi fan della saga, fra cui molti cosplayer. Quest'anno, ahinoi, le celebrazioni avverranno online. Ecco cosa ha dichiarato in proposito un portavoce del servizio ferroviario:

Nemmeno quest’anno l’evento avrà luogo nella stazione (di King's Cross)

Qual è la causa di questa impopolare decisione? Dovete sapere che 2 anni fa una nutrita folla si è presentata alla stazione di King's Cross, creando non pochi problemi agli addetti alla sicurezza e a coloro che volevano semplicemente prendere altri treni per tornare a casa o andare al lavoro. Il 1° settembre non capita infatti sempre di sabato e domenica, e quindi la stazione non può certo essere a disposizione solo degli appassionati delle storie di Harry Potter. Una simile presa di posizione è comprensibilissima, se non fosse che proprio questa settimana la stazione è rimasta chiusa perché ospitava le riprese della serie HBO che è un reboot del franchise. Per contenere la delusione generale, la Warner Bros. Discovery ha promesso che si festeggerà online, e che quindi ci sarà un Back to Hogwarts Day virtuale. Per l'occasione, verra reso disponibile in streaming Harry Potter e Il calice di fuoco, seguito da un Q&A con James e Oliver Phelps, alias i gemelli Weasley. In un comunicato ufficiale, lo studio ha reso noto quanto segue:

Abbiamo in serbo tantissimo divertimento per i fan che vogliono festeggiare il ritorno a Hogwarts, sia online che dal vivo.

Sarà, ma capiamo la delusione di quanti hanno appreso a malincuore che dovranno rinunciare a un happening divertente e che era diventato una tradizione.