Harry Potter: ecco perché J.K. Rowling non ha partecipato alla reunion per il 20° anniversario del primo film

In un’intervista J.K. Rowling spiega il motivo della sua mancata partecipazione ai festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Harry Potter e la Pietra Filosofale che abbiamo tutti visto in un favoloso Speciale.

Chi ha visto e rivisto lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts avrà sicuramente notato che, fra i tanti artisti che si sono ritrovati per festeggiare il ventesimo anniversario di Harry Potter e la Pietra Filosofale, non c'era J.K. Rowling.

In quei giorni, web, tv e carta stampata non parlavano d'altro e forse, in quel tributo di ricordi, aneddoti e nuove interviste, in pochi si sono chiesti il motivo dell'assenza della persona a cui dobbiamo la saga del maghetto occhialuto e la serie spin off Animali Fantastici. Un'intervista alla Rowling ci permette ora di approfondire l’argomento.

L'assenza di J.K. Rowling: la verità

Parlando con Virgin Radio UK, J.K. Rowling ha spiegato innanzitutto che la mancata partecipazione alla reunion è stata al 100% una sua scelta. Bisogna però vedere cosa ci sia alla base di questa scelta. I più penseranno che la cattiva stampa di cui ha goduto la scrittrice a causa dei suoi commenti poco felici sulla comunità trans e sul cambio di sesso l'abbia convinta a mantenere un basso profilo. Ebbene, le cose non stanno così. Se J.K. è apparsa soltanto in brevi frammenti di intervista, lo dobbiamo alla sua riservatezza. La scrittrice ci ha tenuto a dire che nessuno l'ha esclusa dai festeggiamenti:

Mi hanno chiesto di partecipare. Ho deciso che non volevo farlo. Ho pensato, credo a ragione, che fosse un evento più legato ai film che ai libri. Nessuno mi ha detto: "Non ti vogliamo". Mi hanno chiesto di esserci e io ho deciso di non andare.

Va detto, per amor di precisione, che Entertainment Weekly aveva già scritto che J.K. Rowling era stata regolarmente invitata. A ciò dobbiamo aggiungere l'abitudine dell'autrice della saga di non partecipare, laddove possibile, all'attività promozionale legata ai vari film. Un'eccezione, in questo senso, è stata la sua presenza sul red carpet all'anteprima londinese di Animali Fantastici 2 - I crimini di Grindelwald. In quell'occasione, però, J.K. non ha voluto parlare con i giornalisti.