Harry Potter e i legami per sempre: Tom Felton fanboy di Daniel Radcliffe sulla Hollywood Walk of Fame

Tom Felton alias Draco Malfoy ha visitato l'Hollywood Walk of Fame e si è scattato una foto davanti alla stella di Daniel Radcliffe alias Harry Potter. Si cresce, ma non si dimentica mai!

Tra tutti i membri del cast della saga di Harry Potter, il buon Tom Felton alias il cattivissimo Draco Malfoy, è in realtà uno dei più affettuosi, come ben sappiamo: non ha mancato di ribadirlo su Instagram, dove ha postato una sua foto davanti alla stella di Daniel Radcliffe sulla Hollywood Walk of Fame. Un tipico scatto da turista, ma quanti turisti possono dire di conoscere personalmente una di quelle "stelle"?





Tom Felton saluta Daniel Radcliffe dalla Hollywood Walk of Fame

"Ciao, vecchio mio!" è l'unico testo che Tom Felton ha inserito nel post su Instagram dove indica la stella di Daniel Radcliffe sulla Hollywood Walk of Fame. Qualcuno nei commenti sottolinea come dietro quello sguardo ironicamente mesto si celi ancora l'invidia di Draco per il mitico Harry Potter, però in questo caso davvero si scherza. Come Felton ha avuto modo di dire più di una volta (anche al programma CBS Mornings), riferendosi al suo rivale sullo schermo ma amico nella vita: "Io adoro davvero quell'uomo. Non ci vediamo quanto ci mi piacerebbe, e questo vale per tutti noi [del cast, ndr]. Ma lo considero decisamente come un fratello. Massimo rispetto per lui". Non è stato sempre così, perché in un suo recente libro dal titolo "Senza la bacchetta" ha raccontato che sul set della saga molti (lui compreso) invidiavano Radcliffe per le tante scene che divideva con un mostro sacro come Gary Oldman. Ma ormai è acqua passata. Il cast degli Harry Potter è davvero la proverbiale "grande famiglia". Leggi anche Harry Potter, Tom Felton confessa: ero geloso di Daniel Radcliffe