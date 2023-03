Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2, sogni d'amore coronati e infranti nell'ultimo capitolo della saga

News Cinema

Con Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 si chiuse la saga cinematografica di Harry Potter. Due importanti storie sentimentali furono coronate... o solo rivelate. Vi raccontiamo questa e altre curiosità.

Il luglio 2011 è ricordato con emozione da ogni fan di Harry Potter, perché allora arrivò nei cinema Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, atto conclusivo della saga ideata da J. K. Rowling. La commozione degli appassionati non fu inferiore a quella del cast, specialmente di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, che erano letteralmente cresciuti nell'arco degli otto lungometraggi, nei dieci anni più indimenticabili della loro vita. Le emozioni riempivano questo film, soprattuto quelle sentimentali, con due storie d'amore potenti.



Harry Potter e i Doni della Morte 2 - Parte 2, Ron e Hermione finalmente si amano, Piton muore nel rimpianto

Un momento molto atteso di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 era il bacio tra Ron e Hermione, a sancire l'inizio di una relazione esplicita. In realtà pare che né Rupert Grint né Emma Watson fossero poi così convinti della cosa, tanto che al momento del ciak continuarono a considerarlo un po' innaturale, quasi come un "bacio tra fratello e sorella". Al di là del fatto che, ancora bambina, Emma Watson avesse giudicato l'idea di baciare Daniel o Rupert disgustosa ("Non è nel mio contratto!", avrebbe scherzato), una certa forzatura è stata ammessa dalla stessa J. K. Rowling. L'autrice ha ammesso di aver proseguito sulla strada di Hermione e Ron come coppia solo per principio, per mantenere fede all'idea che aveva avuto all'inizio della saga, indipendentemente da quanto poi in corso d'opera i due si fossero rivelati compatibili. Il responso di Emma e J. K. è che la coppia dovrebbe comunque funzionare, magari con un po' di consulenza matrimoniale!





L'ultimo film è importante anche perché viene rivelato l'amore di Piton / Snape (Alan Rickman) per Lily, la madre di Harry. Un amore mai coronato dalla dolcezza, anzi foriero di tutta la negatività che ha reso Piton il personaggio tragicamente ambiguo che è diventato nella sua vita. È notorio che Rickman non era molto convinto dal ruolo o dalla saga, e fu per quello che J. K. Rowling decise di rivelare solo a lui, prima che a tutti quanti gli altri e a tutto il mondo, l'amore di Severus per Lily, causa della sua vendicatività verso Harry, il figlio che avrebbe potuto avere lui. E che Lily ha avuto da un uomo che lo umiliava. Rickman trovò la motivazione per dare il meglio con la sua interpretazione, divertendosi a provocare i colleghi, sottolineando come fosse stato un privilegiato per aver saputo un elemento esplosivo della saga in totale esclusiva!

Harry Potter e i Doni della Morte 2 - Parte 2, due curiose sfide attoriali

Tom Felton raccontò che la scena in cui Voldemort abbraccia Draco Malfoy non era stata assolutamente prevista: fu un'idea estemporanea di Ralph Fiennes, a ciak in corso! Con la sua esperienza, Fiennes sapeva probabilmente che Tom si sarebbe bloccato, confuso... e la reazione calzava a pennello sul personaggio di Draco in quel momento, mediocre alleato del male. Naturalmente, la scena è stata mantenuta così com'è venuta dal regista David Yates.

Quando Hermione tramite magia assume le sembianze di Bellatrix, all'inizio del film, ovviamente sul set doveva essere Helena Bonham-Carter a interpretare Hermione che si fingeva Bellatrix. Ergo, Helena non poteva caratterizzare Bellatrix come aveva sempre fatto. Fu deciso allora che Emma Watson avrebbe prima recitato davanti a Helena Bonham-Carter quelle scene, per mostrarle come le avrebbe vissute Hermione, in modo tale che Helena potesse imitarne l'impostazione.

Harry Potter, alcuni incredibili numeri della saga, guardandosi indietro

Ma cosa sarebbe l'ultimo di questi nostri articoli sulle curiosità harrypotteriane, se non snocciolassimo qualche esagerato numero, riguardante la saga o proprio Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2? Sapete per esempio che è stato l'unico capitolo della saga a superare il miliardo di dollari d'incassi nel mondo, alla sua uscita? Per dieci mesi inoltre mantenne il record del maggiore incasso americano nel primo weekend, finché i suoi 169.200.000 dollari non furono superati dai 207.400.000 di Avengers. Quando inoltre il film, candidato a tre premi Oscar per trucco, effetti visivi e scenografie, non riuscì a vincerne nemmeno uno, mise fine per sempre alle speranze di almeno un Academy Award consegnato alla saga, che era stata nominata altre nove volte in passato.

Per finire con un fuoco di fila: 25.000 sono stati i costumi o le parti di abbigliamento realizzate appositamente per la saga; 160 gli occhiali finti indossati da Daniel Radcliffe nelle riprese di tutti i film; 5.800 le ferite-fulmine applicate sulla fronte di Radcliffe o delle sue controfigure, nei dieci anni di lavorazione. Leggi anche Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1, il sadismo di Emma Watson e Helena Bonham-Carter, l'ultimo ciak della serie