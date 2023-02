Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1, il sadismo di Emma Watson e Helena Bonham-Carter, l'ultimo ciak della serie

News Cinema

Sbirciamo dietro le quinte di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, il primo atto del gran finale della saga: nel film c'è l'ultimo ciak mai battuto per la saga, ma come nacquero altre memorabili scene, per esempio la tortura di Bellatrix a Hermione?

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 è la prima metà dell'ultimo atto della saga cinematografica basata sui romanzi di J. K. Rowling, nonché uno dei più grandi successi al boxoffice della serie: incassò 977 milioni di dollari nel mondo, una cifra ancora più notevole se si considera un particolare, come faremo in questo articolo. Il lungometraggio contiene peraltro l'ultimo ciak mai battuto per la saga, ma per queste e altre curiosità rimanete con noi.

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, il sadismo di Emma Watson e Helena Bonham-Carter e l'ultimo ciak battuto

Alcune scene entrate nel mito dei fan potteriani in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 hanno una genesi particolare, ma prima di parlarne vale la pena evidenziarne una appassionante che cela un segreto: quella in cui Ron, Hermione e Harry fuggono dal Ministero della Magia, inseguiti dallo Yaxley interpretato da Peter Mullan, è stata l'ultima sequenza mai girata della saga. Harry Potter e i Doni della Morte è infatti stato concepito come un film unico, con una lavorazione unica, solo in seguito è stato deciso di spezzarlo in due parti, e come saprete le scene di un film non vengono necessariamente girate nell'ordine delle sceneggiature. Pare che dopo questa ripresa ci sia stato un barbecue di festeggiamento, accompagnato dalla musica di alcuni mariachi e dal gelato preparato da Rupert Grint in persona in una sua gelateria ambulante, una soddisfazione che si era preso con i soldi guadagnati dai film!





Tornando seri, la sceneggiatura non prevedeva che Bellatrix incidesse la parola dispregiativa "Mudblood" sul braccio di Hermione, torturandola: l'idea venne a Helena Bonham-Carter ed Emma Watson sul set, per potenziare la scena, e fu accolta dal regista David Yates. Una sadica ispirazione estemporanea. Un altro extra tutto cinematografico, assente nel romanzo, è la scena del ballo tra Hermione e Harry, sulle note di "O Children" di Nick Cave and the Bad Seeds: a Emma e Daniel fu detto di ballare rallentando progressivamente (per Emma significava che Hermione, nel finale del ballo, ripensa a Ron). A proposito di questi contatti nel film, è una leggenda metropolitana che Watson e Radcliffe fossero completamente nudi nelle riprese dell'allucinazione di Ron: durante il ciak indossavano dei jeans, ed Emma aveva un reggiseno senza spalline. Era immaginabile, ma l'entusiasmo dei fan a quel punto era già fuori controllo!

Sapete inoltre quanti ciak furono necessari per la scena in cui vengono creati i sette Harry Potter per disorientare Voldemort e seguaci? Ben novanta, come ha ricordato Radcliffe, che dovette interpretare ovviamente Harry e i suoi cloni in ogni porzione della sequenza, poi fotomontati insieme dai tecnici degli effetti visivi in post-produzione. Leggi anche Harry Potter: Rupert Grint ha rubato un oggetto di scena l'ultimo giorno di riprese

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, il primo atto di un successo sottovalutato