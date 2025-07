News Cinema

Dopo aver diviso il set per anni grazie a Dawson's Creek, Katie Holmes e Joshua Jackson lavorano di nuovo insieme ad una trilogia cinematografica.

Sono trascorsi tanti anni dall’ultima volta che Katie Holmes e Joshua Jackson hanno lavorato insieme sullo stesso set. Gli appassionati di Serie TV ricorderanno senza difficoltà i loro nomi associati a Joey e Pacey in Dawson’s Creek, teen drama tra i più popolari degli Anni ’90 che ha visto i due personaggi interagire sentimentalmente. Durata sei stagioni, Dawson’s Creek è poi giunta al termine nel 2003. Sono trascorsi più di vent’anni da allora e le carriere di entrambi hanno proseguito su strade separate, per poi ricongiungersi con un nuovo progetto cinematografico.

Happy Hours, Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme dopo Dawson’s Creek

Secondo quanto riferito, Katie Holmes starebbe lavorando ad una nuova trilogia cinematografica intitolata Happy Hours. In questo caso si occuperà non solo della regia, ma anche della sceneggiatura. I due sono stati già avvistati insieme sul set a New York per l’inizio delle riprese della prima parte della trilogia, come riporta Collider.

Con il primo film in fase di produzione a New York ed un secondo e terzo già confermati e in fase di sviluppo, la trama di Happy Hours ruota attorno a due persone, interpretate proprio da Katie Holmes e Joshua Jackson, che affrontano la loro relazione tenendo conto di altre sfide, dalla carriera alla famiglia fino alla ricerca dell’amore. Presentata come una commedia drammatica, segue personaggi che esplorano il loro percorso emotivo da giovani per poi ricongiungersi da adulti. Secondo Deadline, il cast del progetto coinvolge anche Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr., Nathan Darrow, Johnna Dias-Watson e Jack Martin.