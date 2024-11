Happy Gilmore 2: Ben Stiller riprende il ruolo dell'infermiere Hal nel sequel della commedia con Adam Sandler

News Cinema

C'è anche Ben Stiller nel cast di Happy Gilmore 2, sequel della commedia del 1996 con Adam Sandler Happy Gilmore, da noi intitolata Un tipo imprevedibile. Il film, attualmente in lavorazione in New Jersey, è targato Netflix e vede il ritorno di Christopher McDonald nei panni dell'asso del golf Shooter McGavin e Julie Bowen nel ruolo di Virginia Venit, interesse amoroso del personaggio di Sandler, che è di nuovo il protagonista della commedia. Quanto a Stiller, impersonerà ancora una volta Hal, l'autoritario infermiere della nonna di Happy Gilmore.

Tra i volti nuovi del film sportivo ci sono invece Nick Swardson, il regista Benny Safdie, il musicista Bad Bunny, il giocatore di football Travis Kelce e la splendida Margaret Qualley. La regia è di Kyle Newacheck, che prende il testimone da Dennis Dugan e che ha già diretto Sandler in Murder Mistery. A scrivere la sceneggiatura, infine, ci hanno pensato lo stesso Sandler e il suo abituale collaboratore Tim Herlihy.

Sfortunatamente la trama di Happy Gilmore 2 non è ancora stata rivelata, anche se Adam Sandler si è lasciato sfuggire un'informazione durante un podcast:

Il film prende ispirazione dalla vicenda di un uomo più vecchio che ha giocato a golf per molto tempo. Gli succedono delle cose che lo cambiano. La sua vita è un macello e cerchiamo di renderla migliore.

Un tipo imprevedibile: un successo inaspettato

Costato 12 milioni di dollari, Happy Gilmore ne ha incassati poco più di 41 in tutto il mondo, contribuendo, insieme a Billy Madison e a Prima o poi me lo sposo, a trasformare Adam Sandler in una star della commedia USA. L'attore interpretava Happy Gilmore, un giocatore di hockey con qualche problema nella gestione della rabbia che scopriva di avere una passione per il golf e partecipava a un torneo vincendo un premio in denaro che gli permetteva di riscattare la casa di sua nonna. Autori del copione erano sempre Sandler e Tim Herlihy, e il protagonista della storia era ispirato a un amico di infanzia di Adam Sandler che giocava a hockey e, una volta cresciuto, ha cominciato con il golf, battendo sistematicamente l'attore.

La critica non ha incensato Un tipo imprevedibile, che però si è aggiudicato un MTV Movie Award per la migliore scena di lotta: la memorabile sequenza in cui Bob Barker riempiva di cazzotti Sandler.