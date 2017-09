Han Solo: Paul Bettany entra nel cast al posto di Michael K. Williams?

Paul Bettany è entrato nel cast dello spin-off su Han Solo, come sappiamo adesso diretto da Ron Howard, dopo la defezione di Phil Lord e Chris Miller in seguito a divergenze creative con la Lucasfilm. La notizia è stata data dallo stesso Howard con il suo usuale tweet, ma da alcune voci si direbbe che Bettany stia sostituendo il personaggio di Michael K. Williams, a metà strada tra l'alieno e l'essere umano. Paul Bettany ha già lavorato con Ron Howard nello storico A Beautiful Mind e in Il Codice Da Vinci. Williams infatti ha dovuto lasciare le riprese dei reshoot, per altri impegni.





The Outer Rim just got a little bit wilder #PaulBettany #ForceFriday pic.twitter.com/KzuAwhcIXy — Ron Howard (@RealRonHoward) 1 settembre 2017

Qualcosa non quadrerebbe, perché da quella foto Bettany non ha l'aria di poter anche solo lontanamente assomigliare al personaggio semialieno che Williams aveva descritto come uno che sapeva come usare le mani. Altre fonti sostengono che non si tratti di una sostituzione di un attore nello stesso ruolo, ma che invece il personaggio sia stato sostituito con un altro che ha la stessa funzione nella storia, ma una caratterizzazione e un trascorso narrativo del tutto diversi (mossa intelligente).

Attendiamo incrociando le dita l'arrivo in sala di questo progetto travagliato, previsto per la fine di maggio del prossimo anno.