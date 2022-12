Guillermo del Toro sponsor entusiasta di Taylor Swift e del suo debutto alla regia

News Cinema

Alla vigilia del debutto alla regia di un lungometraggio da parte di Taylor Swift, Guillermo del Toro si è espresso con entusiasmo su di lei e ha offerto il suo appoggio.

Dopo l'acclamato cortometraggio All Too Well: The Short Film, per cui qualcuno ha anche parlato di possibile nomination agli Academy Awards, Taylor Swift ha annunciato il suo debutto alla regia di un lungometraggio. Non si tratta, a quanto pare, di velleità, non sempre supportate dalle qualità necessarie, di un artista che vuole entrare in un altro campo, ma della promessa di una nuova e bravissima regista, che adora il cinema di Guillermo del Toro ed è ampiamente ricambiata dal regista argentino, che in un'intervista a W Magazine, ha espresso parole di incondizionata lode per lei, rivelando di averla incontrata.

Guillermo del Toro su Taylor Swift e gli interessi in comune

Felicissimo per l'accoglienza tributata al suo (splendido) Pinocchio in stop-motion, che ha vinto anche il premio della critica di Los Angeles, Guillermo del Toro ha raccontato alla rivista W Magazine di aver incontrato Taylor Swift e di ammirarne il talento e l'inventiva. Queste le sue esatte parole: "è una regista molto capace, è incredibilmente eloquente e seria in quello che cerca di fare e in quello che farà". Del Toro ha risposto in questo modo all'ammirazione di Taylor Swift che aveva detto che avrebbe voluto essere lui, per un giorno: "Immaginate che vuol dire avere quell'immaginazione, quel vocabolario visivo e quella straordinaria filmografia. Avere una gamma narrativa così variegata ma in qualche modo essere in grado di mettere la propria impronta artistica su ogni film".

Del Toro ha rivelato di aver incontrato Swift e aver parlato con lei delle arti visive e del loro comune interesse per le favole. "Ho una grandissima ammirazione nei suoi confronti - ha detto - Abbiamo avuto una delle conversazioni più stimolanti e gratificanti. Abbiamo molti, molti interessi in comune. E il suo interesse per la favola e il mito e l'origine delle fiabe è molto profondo. Le ho dato un po' di libri che pensavo l'avrebbero interessata, tra questi, molto importante, un libro che mi è stato utile per creare Il labirinto del fauno, intitolato "The Science of Fairy Tale", che codifica e approfondisce il folclore fiabesco".

Nel frattempo, qua sotto, potete vedere il corto di Taylor Swift All Too Well: The Short Film, in attesa di una futura collaborazione tra i due talenti.

(Foto Guillermo del Toro da Wikimedia Commons, Sitges 2017, di Guillem Medina; foto di Taylor Swift da Wikimedia Commons, 2019, di Glenn Francis)