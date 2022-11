News Cinema

Guillermo del Toro e H. P. Lovecraft: svelato un test per Alle montagne della follia

Guillermo del Toro ha svelato un test in CGI per un adattamento mai realizzato di "Alle montagne della follia", risalente a dieci anni or sono. H. P. Lovecraft rivive al meglio nel tocco visionario del regista.