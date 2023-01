Guillermo Del Toro, Alfonso Cuarón e Alejandro González Iñárritu, un'amicizia preziosa

News Cinema

In una lunga intervista a Deadline, Guillermo Del Toro, Alfonso Cuarón e Alejandro González Iñárritu hanno raccontato il loro lungo e proficuo rapporto di amicizia: origini comuni in Messico, reciproco appoggio anche... brutale!

Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón e Alejandro González Iñárritu: non è solo l'origine messicana ad accomunarli, ma un percorso intrecciato che ha portato la loro tradizione cinematografica ad aprirsi al mondo intero, donando loro riconoscimenti internazionali e a una grande stima del pubblico. Deadline li ha riuniti per una lunga conversazione, della quale una buona parte è stata dedicata al rapporto di amicizia e sostegno reciproco che caratterizza i tre registi.

[Foto dei registi da Wikimedia Commons]

Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón e Alejandro González Iñárritu amici brutali ma sinceri

Guillermo del Toro è reduce dal Golden Globe al suo Pinocchio, Alfonso Cuarón sta lavorando sulle serie Ascension e Disclaimer, mentre Alejandro González Iñárritu ha diretto il recente Bardo. Un'attività cominciata tra gli anni Ottanta e Novanta, sul fil rouge di una conoscenza e di una stima reciproci... anzi, di una vera e propria amicizia, profonda e difficilmente replicabile, come hanno spiegato chiacchierando con Deadline.

Del Toro racconta: "La cosa curiosa è che siamo molto diversi ma tendiamo anche a certe filosofie esistenziali piuttosto simili. Non vediamo il fallimento o il successo come cose che ci definiscono. Riusciamo a vedere il buono nel cattivo e viceversa. Abbiamo un dialogo molto reale che ci aiuta a non perderci." In che senso? Cuarón spiega: "È fantastico, perché quando ci sono disaccordi tra noi, tipo quando io voglio fare qualcosa di particolare e uno di loro fa scattare l'allarme, immediatamente so che devo stare attento a quella cosa. Forse la loro soluzione non è quella che cerco, ma so che devo trovarne una. E la comunicazione tra noi è brutalmente onesta. Brutale. Ho provato a parlare così con altri colleghi, ma a loro non piace! [ride] La risata però arriva sempre prima della rabbia, perché ti senti scemo a scoprirti così brutalmente nudo. [...] Puoi dire che tra noi ci sono differenze, ma io le vedo più come completamenti, ognuno di noi è conscio dei propri limiti e della forza dell'altro. Abbiamo ciascuno un modo specifico di fare il cinema, e ciascuno capisce dove mira l'altro."