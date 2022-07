Guardiani della Galassia vol. 3, la trama ufficiale e la descrizione del trailer del Comic-Con

News Cinema

Il trailer di Guardiani della Galassia vol. 3 è stato presentato a porte chiuse al Comic-Con: ecco una descrizione dei suoi contenuti, per i più impazienti, accompagnata dalla sinossi ufficiale del film di James Gunn.

Al Comic-Con nel weekend i Marvel Studios si sono scatenati, presentando i loro piani per i prossimi anni, ma mostrando a porte chiuse anche del materiale che sarà diffuso pubblicamente tra qualche giorno o settimana, tra cui il primo trailer di Guardiani della Galassia vol. 3, in arrivo nelle sale nel maggio 2023. In quest'occasione è stata presentata una trama ufficiale per l'ultimo atto della trilogia firmata da James Gunn. Oltre alla sinossi, possiamo riassumervi il contenuto del trailer, descritto da chi era presente.

Guardiani della Galassia vol. 3, la trama ufficiale del sequel

Guardiani della Galassia vol .3 è previsto per il maggio 2023 nelle sale di tutto il mondo, preceduto però su Disney+ dallo spin-off I am Groot (dal 10 agosto) e dal Guardians of the Galaxy Holiday Special (a dicembre). Fino a questo momento le premesse del film scritto e diretto da James Gunn, considerato il capitolo conclusivo della saga o almeno il sipario per questa squadra di personaggi, non erano state ufficialmente messe nere su bianco. Ecco le righe ufficiali diramate dalla Marvel:

In Guardiani della Galassia vol. 3 dei Marvel Studios, la nostra amata banda di reietti ha assunto un aspetto un po' diverso, negli ultimi tempi. Peter Quill, che si sta ancora riprendendo dalla perdita di Gamora, deve tenere insieme i membri del suo team per difendere l'universo e proteggere uno di loro. Una missione che, se non verrà completata con successo, potrebbe anche metter fine ai Guardiani così come li conosciamo.

Guardiani della Galassia vol. 3, la descrizione del trailer presentato al Comic-Con [SPOILER]

Secondo il sito ThePlaylist, ecco quanto è stato mostrato nel trailer (ancora inedito per il grande pubblico) di Guardiani della Galassia vol. 3. Naturalmente, anche se stiamo parlando di un trailer, chi di voi tema gli spoiler può smettere di leggere ora.