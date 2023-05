Guardiani della Galassia vol. 3, la borsa di Mantis e la commozione

News Cinema

Pom Klementieff, interprete di Mantis, e il boss dei Marvel Studios Kevin Feige hanno raccontato un episodio capitato dopo le riprese di Guardiani della Galassia vol. 3: sono state versate lacrime, per un danno causato da Chris Pratt... ma in realtà per altre affettuose ragioni.

È probabile che, se siete fan, avete lasciato qualche lacrima durante la visione di Guardiani della Galassia Vol. 3, ma siete in buona compagnia: il cast stesso dell'ultimo film di James Gunn per il Marvel Cinematic Universe si è lasciato andare alle emozioni, in particolare Pom Klementieff, interprete di Mantis. Durante la conferenza stampa non voleva raccontare come fosse successo, così è stato Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, a descrivere la situazione malinconica ma anche buffa. Leggi anche Guardiani della Galassia vol. 3, la recensione dell'ultimo atto a firma James Gunn

La borsa di Pom Klementieff, il danno di Chris Pratt e le lacrime

Kevin Feige ricorda che, durante uno dei tour promozionali per Guardiani della Galassia vol. 3, in aereo, Chris Pratt ha preso un tazzone di caffé e ha commesso una fatale disattenzione. L'esito di questo piccolo incidente ha fatto scattare una scintilla in Pom Klementieff, seduta vicino a lui... Ecco il racconto, per filo e per segno.

KEVIN: Chris ha un caffé. C'è un portatazze, ma lui non lo mette lì. Lo appoggia sul bracciolo. Pom ha questa bella borsa, molto figa.

POM: Una borsa molto figa che è anche molto costosa e unica.

KEVIN: Una borsa costosissima, tipo che le hanno fatto i complimenti per tutta la settimana. L'aereo decolla, sapete come fanno gli aerei. Magari Chris non c'era mai stato prima, ma non realizza che gli aereoplani si inclinano in direzioni diverse. Il caffé scivola e cade tutto sulla bellissima, costosa borsa di Pom, apprezzata da tutti noi per un'intera settimana. Pom è un po' irritata con Chris, giustamente. Puliamo tutto. Dopo un'altra decina di minuti di volo, all'improvviso, Pom scoppia a piangere, dice: "Sono troppo triste!" Guardo Chris come per dirgli: "L'hai fatta proprio grossa!" Pensavamo fosse triste per la borsa inzuppata. E invece lei dice: "Sento che qualcosa sta finendo".

POM: Già. [...] A volte è come il lutto, ti colpisce in un momento inaspettato. Non riesci a controllarlo, è bello anche per quello. Non te lo aspetti, arriva così e basta. E non sono riuscita a contenermi. Volevo nascondermi a piangere nel bagno, ma era occupato da Karen [Gillan, ndr]. È andata così!