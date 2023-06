Guardiani della Galassia 3 in Ultra HD 4K, Blu-ray e Steelbook dal 23 agosto

News Cinema

Guardiani della Galassia vol. 3, trionfale ultimo atto di James Gunn nel Marvel Cinematic Universe, dal 23 agosto sarà disponibile in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd, con opzionali edizioni Steelbook.

Dopo il grande successo al cinema, Guardiani della Galassia vol. 3 si avvia verso il formato digitale fisico: il cinecomic Marvel di James Gunn sarà disponibile dal 23 agosto in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd, anche in Steelbook da collezione. Ma cosa ci aspetta nei contenuti extra che accompagnano l'ultima avventura di Star Lord e soci?



Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Guardiani della Galassia vol. 3, dalla sala al 4K e al Blu-ray

Guardiani della Galassia vol. 3 sta ancora concludendo il suo viaggio presso le sale di tutto il mondo, dove ha raccolto ben 831.671.000 dollari (a fronte di un budget di 250), rivelandosi uno dei titoli recenti di maggiore successo dei Marvel Studios. Il tragitto del suo formato fisico digitale dvd, Blu-ray e Ultra HD 4K, quest'ultima incarnazione opzionalmente anche in uno Steelbook da collezione, è cominciato ieri con i preordini, in attesa della pubblicazione il 23 agosto. In tutte le edizioni sarà comunque contenuta una card lenticolare, e quelle in alta definizione offriranno numerosi contenuti speciali, come le consuete scene eliminate, varie featurette dedicate alla lavoraizone, le obbligatorie papere sul set e il commento audio del regista James Gunn, che con questo titolo ha salutato il Marvel Cinematic Universe, per partire alla volta della Warner Bros e gestire il nuovo DC Universe. Il 23 agosto è prevista inoltre la pubblicazione di un cofanetto con l'intera trilogia, in dvd e Blu-ray.

Nella storia Peter Quill alias Star-Lord (Chris Pratt) non ha ancora metabolizzato la perdita della "sua" Gamora (Zoe Saldana), mentre Drax il Distruttore (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Groot (Vin Diesel) e Nebula (Karen Gillan) cercano di curare la stazione di Knowhere. Il passato di Rocket Raccoon (Bradley Cooper) torna tuttavia a ferirlo, costringendo i suoi amici a partire per un'avventura che potrà salvargli la vita... Leggi anche Guardiani della Galassia vol. 3, la recensione dell'ultimo atto a firma James Gunn