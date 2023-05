Guardiani della Galassia 3, ecco a cosa serve un film per James Gunn

News Cinema

James Gunn ha condiviso su Twitter una sua risposta durante un'intervista per Guardiani della Galassia vol. 3? La domanda è classica: cosa si aspetta che le persone portino con sé dal film? La risposta è poetica... e in fondo la conosciamo tutti.

Mentre tanti spettatori si commuovono e si divertono per Guardiani della Galassia vol. 3, il regista e sceneggiatore James Gunn, rispondendo a una domanda classica, ci ha regalato una bella dichiarazione sul potere del cinema e di un film. L'ha condivisa lui stesso su Twitter e siamo contenti di tradurvela: ha un suo perché anche nel caso il film vi abbia deluso, dato che avrete di certo provato prima o poi nella vita la sensazione che Gunn descrive. Leggi anche Guardiani della Galassia vol. 3 criticato per i contenuti violenti, ma specialmente negli Usa Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

James Gunn: "Ecco cosa spero che gli spettatori provino"

A James Gunn è stata rivolta una domanda tipica, ideale per la promozione generica di un blockbuster come Guardiani della Galassia vol. 3: cosa spera che gli spettatori provino guardando il film? Cosa spera che porteranno con loro, quando le luci si riaccenderanno? Gunn, che con questo film abbandona i Marvel Studios e il Marvel Cinematic Universe, per occuparsi dei DC Studios e di Superman: Legacy (in arrivo nel 2025), coglie l'occasione per sintetizzare con poche parole una sensazione che in molti abbiamo provato almeno una volta nella vita.

Spero che quando le persone vanno a vedere un film non solo lo apprezzino, ovvio, ma che uscendo dal cinema vogliano alla persona accanto un po' più di bene di quanto gliene volessero prima di entrare. Che escano dal cinema con un po' più di speranza su quello che il nostro mondo potrebbe essere. Questa è una storia sul potere della compassione e dell'empatia. Magari ne assorbiranno un po', e allora avremo ottenuto il nostro risultato.