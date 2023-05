Guardiani della Galassia vol. 3 criticato per i contenuti violenti, ma specialmente negli Usa

News Cinema

Già da qualche giorno c'è chi in rete sta avanzando dubbi sui contenuti effettivamente "per famiglie" di Guardiani della Galassia vol. 3, nel quale James Gunn si è in effetti preso delle libertà nella tradizionale classificazione americana "PG-13".

Per quanto ci riguarda, e l'abbiamo scritto in sede di recensione, Guardiani della Galassia vol. 3 è uno dei migliori film partoriti dai Marvel Studios negli ultimi anni, ma qualcuno negli ultimi giorni in rete sta protestando in una precisa direzione, non tanto artistica quanto educativa: si è abituati a un Marvel Cinematic Universe "per famiglie", ma in effetti il regista e sceneggiatore James Gunn si è preso delle libertà particolari, tenendo presente i consueti paletti della classificazione PG-13... Leggi anche Guardiani della Galassia vol. 3, la recensione dell'ultimo atto a firma James Gunn Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Guardiani della Galassia vol. 3 è veramente PG-13?

Guardiani della Galassia vol. 3 di James Gunn è stato distribuito negli Usa con la classificazione di censura PG-13 dalla Motion Pictures Association of America, cioè "consigliata la presenza dei genitori per i minori di anni 13": è una tipica etichetta a maglia larga, che per la maggior parte del pubblico americano identifica un prodotto al quale i figli anche più piccoli di 13 anni, dai 6 in poi, si possono portare o mandare senza remore. In altri casi è stato anche considerato dagli appassionati un limite politicamente corretto a quello che si poteva proporre in un cinecomic, tanto che la libertà di un Deadpool, arrivato al cinema in Nord America come "R - Restricted" (cioè vietato ai minori di 17 anni non accompagnati) è stata accolta come una conquista.

Chi ha visto il terzo Guardiani avrà notato come Gunn abbia ogni tanto sfrontatamente scavalcato questi limiti non perfettamente definiti ma accettati: nel film ci sono torture su animali (rappresentazione però lodatissima dalla PETA), linguaggio colorito (col primo "fuck" nella storia dell'MCU), ambientazioni schifide e il viso scorticato dell'Alto Evoluzionario nel finale. Per il regista sarebbe ordinaria amministrazione, perché lui stesso arriva dagli horror a basso costo della Troma e ha diretto per la concorrenza (alla quale sta per passare come codirettore dei DC Studios) The Suicide Squad - Missione suicida, "Restricted" appunto. Nel mondo Marvel / Disney suona però come uno spiazzante e ribelle coraggio, un allentamento della rigidità, ma anche un piccolo terremoto in un rapporto di fiducia "a scatola chiusa".

Il problema in realtà si è posto più che altro negli USA, dove il "PG-13" rende l'accompagnamento dei genitori facoltativo. In Inghilterra per esempio il simile "12A" obbliga proprio i minori di anni 12 a essere accompagnati, ridimensionando la polemica.

Anche se capiamo la questione sollevata da alcuni genitori, non riusciamo a non vedere in quella maggiore visceralità del film la sua qualità migliore, una convinta esuberanza e passionalità che lo innalza dalla media un po' piatta del MCU nell'ultimo anno.

Comunque vada, le premesse per Deadpool 3 a questo punto sono più rosee, specie per i fan che si preoccupavano per un "trattamento Disney" che potrebbe ridimensionarne la sfacciataggine sbracata.