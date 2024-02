Gremlins 3 più probabile, Zach Galligan alias Billy ne è convinto

News Cinema

Dopo la serie animata, è possibile che la Warner Bros. rigiochi la carta dei mitici mostriciattoli in un Gremlins 3, a quasi 35 anni di distanza? L'interprete di Billy, Zach Galligan, si sente ottimista come non mai.

In un'epoca di revival cinematografici manca ancora all'appello un Gremlins 3: i personaggi non mancano in senso lato, perché sappiamo che esiste una serie animata per la tv, ma dopo i primi due film non c'è mai stato un tentativo serio di riavviare la saga sul grande schermo. Zach Galligan, storico interprete umano delle opere di Joe Dante, ha spiegato a Screen Rant per quale motivo si senta dopo tanti anni positivo: forse la saga è finalmente pronta per ripartire...

Gremlins 3 potrebbe essere all'orizzonte, secondo il buon Billy

Appena 11 milioni di dollari di budget, incasso mondiale di 212 milioni di dollari, il tutto per un film del 1984: il primo Gremlins fu un vero trionfo, coprodotto da Steven Spielberg, diretto da Joe Dante e scritto da Chris Columbus. Ai Mogwai non bisogna dare da mangiare dopo mezzanotte, altrimenti diventano Gremlin! Lo scopre il giovane Billy, interpretato da Zach Galligan, in un film che omaggiava i b-movie horror di fantascienza, con un'autoironia leggera e quel gusto per il grottesco tipico degli anni Ottanta. Una miscela perfetta, che rese tuttavia meno col sequel ancora più metalinguistico, Gremlins 2 - La nuova stirpe (1990), sempre diretto da Dante ma scritto da Charlie Haas: il budget lievitò fin sotto i 50 milioni, ma l'esito fu assai più tiepido (41 milioni, un flop). Fu certamente per questa ragione che la Warner Bros. e la Amblin Entertainment parcheggiarono il franchise, derubricandolo a fuoco di paglia. La nostalgia però può tutto, e come sappiamo l'anno scorso è arrivata una serie animata prequel per lo streaming, intitolata Gremlins: Secrets of the Mogwai, alla quale ha preso parte lo stesso Galligan, oggi sessantenne, con una carriera in sordina ma più o meno sempre attiva da allora. Questo movimento sul marchio lo rende oggi più ottimista di quanto non lo sia stato negli ultimi dieci anni, quando un Gremlins 3 gli è stato più volte sventolato sotto il naso, senza che se ne facesse alcunché...

Ci credo. Non riesco a immaginare perché la Warner Bros. dovrebbe fare due stagioni, non una ma due stagioni, della serie animata, spenderci un sacco di soldi, se non ci fosse un fine ultimo. E di solito il fine ultimo per un grande studio come la Warner Bros. Discovery è un film dal vero. Un film è sempre il modo per fare più soldi, Super Mario Bros. l'ha dimostrato! E l'obiettivo qui sarà probabilmente, lo spero, un terzo film. Non credo che sarà un reboot, perché Chris Columbus ha segato l'idea e una parte dei diritti ce li ha lui.