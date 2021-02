Il ritorno di Gizmo: ma non è un nuovo sequel di Gremlins

News Cinema

37 anni fa Gremlins di Joe Dante conquistà il mondo. E ora, 30 anni dopo il sequel, Gizmo e il suo padrone Billy si mostrano di nuovo insieme... per la pubblicità di una bibita gasata.

Nostalgia canaglia, davvero! Era il 1984 quando Gremlins, scritto da Chris Columbus e diretto da Joe Dante (nonché prodotto da Steven Spielberg) deliziò il pubblico di tutto il mondo, con lo scompiglio creato dalle maligne creature nate per partenogenesi dal dolcissimo Gizmo, la creaturina pelosa dai grandi occhi che il padre di Billy Peltzer (interpretato da Zach Galligan), gli regalava per Natale, dopo aver convinto un vecchio cinese a cedergliela, non senza una lista di regole, tra cui c'erano anche quella di non bagnarlo e non dargli da mangiare dopo mezzanotte. E sappiamo tutti come andò a finire... Sei anni dopo il primo ci fu anche un più satirico e divertente Gremlins 2 - La nuova stirpe, con un personaggio ispirato a Donald Trump, e lì la riproduzione delle creature raggiunse livelli parossistici, con una memorabile figura di Gremlin cattivo e intelligente col ciuffo bianco.



Negli anni si sono moltiplicate le voci di un nuovo sequel, ma non se n'è fatto mai niente. Oggi però Gizmo e Billy tornano nella pubblicità di una celebre marca di bibite gasate americane, per la precisione della variante senza zucchero. Lo spot è breve ma assolutamente delizioso e pieno di fantastici dettagli, come gli occhialini per vedere in 3D indossati da Gizmo. E guardate un po' se quello che tiene in braccio la figlia di Billy non assomiglia a una nostra vecchia conoscenza, citata prima. Comunque, il fatto che dopo tutti questi anni Billy ancora si limiti a dire a Gizmo di stare attento, prima di passargli una bottiglia dal collo troppo largo per la sua bocca, dimostra che anche l'ex goffo ragazzotto di un tempo, alla fine non è cambiato affatto.

Lo slogan finale dice: "buono come l'originale, forse anche di più?".