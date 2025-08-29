Gremlins 3: dal produttore e sceneggiatore Chris Columbus non arrivano aggiornamenti incoraggianti

News Cinema

Chris Columbus ammette con rammarico che Gremlins 3 è ancora in alto mare. Il film non ha ancora una sceneggiatura degna di essere trasformata in un film. Bisognerà dunque aspettare di avere fra le mani un copione che sia capolavoro.

Non ci sono buone notizie per i fan di Gremlins. L'atteso Gremlins 3, che in molti davano per sicuro o comunque prossimo alla partenza, non è pronto. A dare gli ultimi aggiornamenti sul film è Chris Columbus, che, come sappiamo, ne è sceneggiatore e produttore.

Chris Columbus non è certo nuovo all'universo dei mostriciattoli che abbiamo visto per la prima volta nel 1984. Il celebre regista è infatti autore della sceneggiatura proprio del fortunatissimo film di Joe Dante, che ha avuto il suo sequel nel 1990. Sempre diretto da Dante, scritto da Columbus e intitolato Gremlins 2 - La nuova stirpe, non ebbe la popolarità sperata né l'incasso che la produzione si augurava. Del resto, la commedia horror con Zach Galligan e Phoebe Cates era ineguagliabile, e in fondo lo sapevano tutti.

Gremlins: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Gremlins 3: Chris Columbus dice che il film è ancora poco più che un'idea

Ma cosa sta succedendo con Gremlins 3? A fine luglio vi avevamo detto che esisteva un copione e che mancava solo l'approvazione di Steven Spielberg, che è fra i produttori del nuovo capitolo della saga proprio come dei vecchi. Oggi veniamo invece a sapere che una sceneggiatura definitiva non esiste e che l'attesa sarà molto probabilmente ancora lunga. Durante un'intervista, Chris Columbus ha infatti detto che ci sono diverse sceneggiature, perché le idee sono molte:

Niente è stato ancora approvato. Siamo al lavoro su qualcosa, ma noi siamo sempre al lavoro su qualcosa. La sceneggiatura di Gremlins (3) è un compito infinito.

Columbus ha aggiunto che film come Gremlins 3 o il sequel de I Goonies sono difficilissimi da fare, e che lui e Steven Spielberg non daranno l'avvio al progetto se non hanno la certezza di trovarsi di fronte un capolavoro:

Dev'esserci una ragione per farlo. Dev'esserci qualcosa di più di un "Ok, andremo alla grande al botteghino con questo titolo". Dev'esserci qualcosa che renda orgogliosi i fan, qualcosa che renda orgogliosi anche noi e di cui i fan possano dire: "Hanno fatto un ottimo lavoro con questo film", quindi per noi è importantissimo fare un bellissimo film.

Dal momento che Gremlins 3 è ancora in alto mare, è impossibile ipotizzare una data di uscita. Nel frattempo, il regista dei primi due film di Harry Potter, di Mrs. Doubtfire e di Mamma, ho perso l’aereo si sta riprendendo dalle fatiche di Nosferatu e de Il Club dei delitti del giovedì - di cui è stato produttore. Sempre in veste di produttore si sta dedicando a due progetti legati al nome del regista Robert Eggers: il film licantropico medievale Werwulf e il seguito di Labyrinth.