Green Lantern, disponibile la Reynolds Cut su Instagram... più o meno

Ryan Reynolds continua a scherzare sul flop di Lanterna Verde, questa volta sulla scia della Snyder Cut di Justice League. Ed è ancora una volta trionfo demenziale.

Mentre attendete lo Snyder Cut di Justice League, previsto per l'anno prossimo, potreste dedicare una manciata di secondi all'indispensabile "Reynolds Cut" di Green Lantern - Lanterna verde, uno dei pochi flop in materia di cinecomic, tormentone autoironico di Ryan Reynolds. L'attore si è divertito su Instagram a rimontare il film in meno di un minuto, premettendo che "per renderlo il più bello possibile abbiamo dovuto operare alcuni tagli difficili e giudiziosi". In poche parole, riprendendo la geniale sequenza post-credits di Deadpool 2, in cui l'antieroe eliminava proprio Ryan prima che accettasse di fare Green Lantern, il Reynolds Cut taglia l'attore da tutte le inquadrature (sostituendolo in una sola con... qualcun altro!), riassume a razzo tutto il film e ci infila tanto per gradire la Justice League. Beh, non c'è paragone. Adesso ci siamo!





Fonte Video: account Instagram vancityreynolds