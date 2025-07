Gran finale di Giffoni 2025 con Nicolas Maupas, Clementino, Selene Caramazza: Il programma del 26 luglio

News Cinema

L'ultima giornata di Giffoni55 è ancora ricca di ospiti illustri ed emozioni per i giovani giurati: tra gli ospiti anche Gianluca Torre e il Maestro Vince Tempera.

Il sipario del Giffoni Film Festival si abbassa il 26 luglio, ma non prima di un'ultima, intensa giornata ricca di emozioni, ospiti e tante attività per grandi e piccini. Il gran finale di Giffoni55 si conferma un concentrato di cinema, musica e incontri che per molti piccoli protagonisti del festival diventeranno indimenticabili.

Chiude Giffoni55: Gli appuntamenti più attesi dell'ultima giornata

A tirare le fila di questa edizione, come da tradizione, saranno il direttore artistico Luca Apolito e il direttore generale Jacopo Gubitosi, che incontreranno stampa e pubblico per un bilancio finale carico di orgoglio e nuove prospettive. Ma il protagonista indiscusso della giornata sarà Nicolas Maupas: da Mare Fuori a Il Conte di Montecristo, passando per L'amore, in teoria e Un professore, Maupas torna a Giffoni come simbolo di una nuova generazione di interpreti, capace di parlare ai più giovani in modi intelligenti e inaspettati.

Anche il mondo delle istituzioni saluta il Festival con la presenza di Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, e Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente della Giunta Regionale della Campania, che interverranno alla cerimonia di premiazione.

Gli incontri e le proiezioni

La sezione Eventi speciali prevede il workshop di scrittura collaborativa per Branded Content e Trotula – Proiezione del trailer e di una clip del corto in anteprima, con Federica Avagliano (regista), Roberta Pastore e Anella Mastalia. La Sala Verde accoglierà le voci della sezione Impact!, tra cui lo storico Marco Mondini e il direttore del quotidiano Il Mattino, Roberto Napoletano. Insieme a loro anche rappresentanti di Anas, Acea, Guido Boffo de Il Messaggero e Gianluca Torre, volto televisivo e figura eclettica, che in serata guiderà il pubblico nella presentazione dei protagonisti del Giffoni Music Concept.

Spazio anche alla riflessione sulle professioni dello spettacolo con il workshop Il Triangolo delle Opportunità: agenti, attori e casting directors, condotto da ASA (Agenti Spettacolo Associati) Giorgia Vitale, Eleonora Cecinelli e Stefania Rodà. Subito dopo, l'attrice Selene Caramazza, vista in The Bad Guy, sarà protagonista di un incontro con i giurati, a testimonianza della vivacità e della versatilità del talento femminile in Italia. Ospite d'onore anche il Maestro Vince Tempera, figura simbolo della musica italiana, che porterà la sua esperienza e la sua storia nel dialogo con i ragazzi.

I film in concorso il 26 luglio

Anche il cinema rimane centrale fino all’ultimo giorno. In sala Lumière, gli Elements +6 assisteranno alla proiezione di Carmen and the Wooden Spoon, The Eagle and the Kinglet, Eureka!, Playing House, Smoke Fingers, Son, Two e When I Get Rich. Per la sezione Elements +10, in programma Earthquake, Happy Snaps, Marta, No Place Like Home, Patakha, Snow Bear e Tearful Tigers. Nella Sala Sordi saranno proiettati i cortometraggi The Girl Who Cried Pearls, I Died in Irpin, Inundation, Lukhtak, Nura, What’s Wrong With You e Worms. Mentre nella Sala Galileo, la sezione Parental Experience chiuderà il sipario con nuove storie capaci di toccare il cuore.

La musica: Clementino a Piazza Fratelli Lumière

Clementino farà ballare Piazza Fratelli Lumière, affiancato da Ste e Chiamamifaro. L'ultima serata del Giffoni Music Concept sarà una vera e propria festa collettiva, un modo per ringraziare e salutare il pubblico che ha reso unica anche questa 55esima edizione.

Tra sapori e tradizioni: il Food Show e Giffoni Street Fest

Nel Giffoni Food Show, il pubblico potrà partecipare a un cooking show con I Fornelli Di Max, scoprire i segreti della pizza con Vincenzo Abbate, grazie al supporto di Molini Pizzuti, e assistere alla presentazione del documentario Mimì alla Ferrovia, dedicato allo storico ristorante napoletano.

L'ultimo giorno del Giffoni Street Fest si chiuderà tra musica, danza, laboratori creativi e spettacoli teatrali. Un'energia travolgente che continuerà a invadere il centro della città, trasformando le strade in un palcoscenico a cielo aperto dove bambini e famiglie saranno protagonisti.