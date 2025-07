Good Fortune: un nuovo trailer ufficiale della commedia con Keanu Reeves e Seth Rogen

News Cinema

Keanu Reeves interpreta un angelo pasticcione in questa commedia scritta, diretta e interpretata dall'Aziz Ansari di Master of None. Ecco trailer e trama di Good Fortune.

Anche al netto di tutta la sua mitologia privata, quella che racconta delle sfortune della sua vita, della sua umiltà, della generosità con amici e colleghi, Keanu Reeves è uno che si fa voler bene anche per le scelte di carriera, capace com'è di alternare ruoli come quelli in serie tipo Matrix e John Wick con altri che dimostrano tutta la sua autoironia in film come SpongeBob - Amici in fuga e

Bill & Ted Face the Music. O magari come quello nella nuovissima commedia che si intitola Good Fortune e che lo vede nei panni di un angelo pasticcione e non esattamente il più brillante della sua razza, per parafrasare il poeta.

Good Fortune è il film che segna il debutto nella regia del comico Aziz Ansari, quello di Masters of None, che di questo film è anche sceneggiatore e protagonista assieme a Reeves e a Seth Rogen.

La storia è quella che vede Ansari nei panni di un lavoratore precario che, un giorno, riceve la visita inaspettata di Gabriel, l'angelo volenteroso ma goffo di Reeves, che cerca di dimostrargli che i soldi non sono tutto nella vita e che per farlo lo rende protagonista di uno scambio di corpi con il suo ricco e rapace datore di lavoro (Rogen).

Nel cast del film, che debutterà in autunno nelle sale americane e di cui aspettiamo notizie circa la distribuzione italiana, ci sono anche Sandra Oh (un altro angelo, che toglierà le ali a Gabriel per punirlo della sua goffaggine) e Keke Palmer.

