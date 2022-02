Gold: Zac Efron ha il viso martoriato e fa impressione in un video dal set

News Cinema

Zac Efron ha postato su Instagram un video in cui appare il personaggio che interpreta in Gold. L'attore, che ha girato nel deserto australiano, ha la pelle arsa dal sole ed è irriconoscibile.

Anche se non è più il ragazzo dal visetto adorabile di High School Musical, perché è cresciuto e ha messo su un bel po’ di muscoli, Zac Efron ha comunque un aspetto molto gradevole. Risulta quindi davvero irriconoscibile in un video che lui stesso ha condiviso su Instagram e che lo ritrae sul set del film Gold, girato nel deserto australiano durante l'estate. Gold dovrebbe arrivare nelle nostre sale il prossimo 17 marzo.

Gold: di cosa parla il film

Gold porta la firma di Anthony Hayes, attore televisivo prima che regista e qui co-sceneggiatore che ha detto di non aver mai sperimentato una lavorazione cinematografica tanto impegnativa in 35 anni di set. Il film è ambientato in un futuro distopico e segue la disavventura di due personaggi che scoprono un enorme giacimento d'oro in un deserto e si chiedono innanzitutto come scavare per recuperare il metallo prezioso. Mentre uno si allontana in cerca dell’attrezzatura, l'altro (il personaggio di Efron, che si chiama Virgil) rimane a guardia dell’oro e cerca di sopravvivere in mezzo alle tempeste di sabbia e ad altre insidie. Il secondo personaggio è interpretato dallo stesso Hayes, mentre una donna misteriosa che appare a un certo punto ha il volto di Susie Porter.

Gold: il video in cui Zac Efron fa davvero impressione

Nel video Zac Efron racconta di essere rimasto senza parole di fronte allo scenario naturale in cui il film è stato girato, un luogo desolato e dal clima incredibilmente secco con qualcosa di prodigioso. Le tempeste di sabbia che si vedono in Gold - racconta l'attore – erano tutte vere, e sono state sfruttate e immortalate al meglio grazie a una troupe straordinaria.

Da notare che all'inizio e alla fine del video Efron è stato truccato in modo da far sembrare la sua pelle martoriata, ma anche nell'intervista fuori dal set il suo viso è arso dal sole. Ecco perché nella didascalia del post l'attore ha scritto: "Girare questo film è stato brutale". Brutale sì, ma divertente, altrimenti il nostro non avrebbe aggiunto: "Ma ho adorato questa mer**". Contento lui!