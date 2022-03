Gli idoli delle donne: ecco il trailer ufficiale del nuovo film con (e di) Lillo & Greg

News Cinema

Dopo D.N.A. - Decisamente non adatti, Lillo & Greg (al secolo Pasquale Petrolo e Claudio Gregori) tornano al cinema da registi e interpreti di questa nuova commedia, che arriva al cinema il 14 aprile distribuita da Vision. Ecco il trailer ufficiale di Gli idoli delle donne.

Sono passati più di vent'anni da quando Lillo & Greg mi facevano ridere fino alle lacrime quando, in auto o a casa, ascoltavo le canzoni di Latte & i suoi derivati, il gruppo rock demenziale che ha lanciato la loro carriera di comici. Dopo la musica arrivò la televisione, e dopo la televisione il cinema. Dapprima come attori e poi, più di recente, anche come registi.

Il loro primo film dietro la macchina da presa, D.N.A. - Decisamente non adatti, è uscito su piattaforma nel 2020, in piena pandemia, ma ecco che adesso si preparano a fare il loro debutto sul grande schermo con Gli idoli delle donne, che debutterà al cinema il 14 aprile con Vision Distribution.

Il film, di cui trovate di seguito il trailer ufficiale, racconta la storia di un donnaiolo impenitente, interpretato da Francesco Arca, che dopo un incidente è costretto a sottoporsi a interventi di chiurgia estetica che lo trasformano in... Lillo, e che è costretto a rivedere le sue strategie di seduzione: non più puntando sull'aspetto fisico, ma sulla personalità. Per farlo avrà bisogno degli insegnamenti di un leggendario playboy interpretato da Greg. Nel cast ci sono anche il grande Corrado Guzzanti, Ilaria Spada e Maryna.

A dare man forte a Lillo & Greg alla regia, Eros Puglielli, mentre la sceneggiatura, oltre che dai due comici, è firmata anche da Matteo Menduni e Tommaso Renzoni.

Gli idoli delle donne: il trailer ufficiale