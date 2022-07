La Marvel fa impazzire gli artisti degli effetti visivi? Cresce il malcoltento

News Cinema

Crescono le voci in rete sull'insofferenza per le richieste e i ritmi di lavoro ai quali i Marvel Studios sottoporrebbero gli addetti agli effetti visivi. Tanto e sempre di più da fare, sempre poco tempo.

Nel grande successo dei Marvel Studios, che ormai articolano il Marvel Cinematic Universe tra film e serie tv su Disney+, sta venendo a galla un lato oscuro: avrete realizzato che la grande quantità di effetti visivi necessari alle loro produzioni è presente anche nelle serie, il che si traduce in un carico di lavoro notevole per gli studi che si occupano di CGI e affini. Questo carico sta mettendo alle corde la salute fisica e mentale di qualcuno che ha iniziato a lamentarsi...

I Marvel Studios torchiano le case degli effetti visivi, l'esaurimento è dietro l'angolo

Tutto è cominciato dallo sfogo su Reddit di un anonimo impiegato di una delle tante case che i Marvel Studios usano per gli effetti visivi, tra film e serie tv su Disney+, per le opere legate al Marvel Cinematic Universe. Il messaggio di tre mesi fa parlava dell'abitudine di decidere il look definitivo di un prodotto quando metà del tempo contrattuale con la ditta è stato già impiegato, costringendo comunque a recuperare con lavoro extra massacrante. Inaspettatamente, diversi altri anonimi colleghi di altri studi hanno aggiunto le loro testimonianze a questa.

A questo punto Vulture ha pensato di lasciar parlare in un articolo un altro anonimo artista, che ha spiegato come stia la situazione. Una produzione Marvel può portare gli artisti degli effetti visivi anche a sei mesi di straordinari, con settimane lavorative di sette giorni per anche 64 ore settimanali di lavoro, con conseguenze devastanti per la salute e la psiche di chi non regge il ritmo mostruoso. Ciò avviene, sempre stando all'anonima fonte, perché nessuno vuole perdere un committente come la Marvel, tanto che si fanno aste al ribasso per aggiudicarsi i lavori sulle sequenze: il risultato è che si lavora spesso a ranghi ridotti per risparmiare, in contesti in cui però la qualità richiesta richiederebbe più persone per essere garantita.