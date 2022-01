Gli Aristogatti: in arrivo il trattamento live action per un altro classico Disney

News Cinema

Nonostante i risultati non eccelsi di Lilli e il Vagabondo, la Disney ci riprova e porterà al cinema una nuova versione in live action e CGI di uno dei suoi classici più amati, Gli Aristogatti.

Nonostante le critiche che giungono dai molti appassionati dei classici animati Disney, e in alcuni casi dagli stessi animatori, la Casa di Topolino continua imperterrita a sottoporre i suoi lungometraggi d'animazione al trattamento live-action, con risultati alterni. Se Il re leone è piaciuto al pubblico e Il libro della giungla si è rivelato migliore del previsto, l'esperienza di Lilli e il vagabondo pone un precedente difficile da dimenticare. E adesso tocca ad uno dei film del canone Disney più amati di sempre, appuntamento fisso di ogni Natale, Gli Aristogatti.

Gli Aristogatti, vecchia e nuova versione

È Variety il primo a dare la notizia che è in preparazione un adattamento in live action e CGI degli Aristogatti. Si parte ovviamente dalla sceneggiatura, che sarà scritta da Will Gluck, regista di Peter Rabbit, assieme allo sceneggiatore di Onward, Keith Bunin. Il film originale, uscito nel 1970, era diretto da Wolfgang Reitherman e come tutti sanno raccontava la storia di tre gattini aristocratici con la loro mamma, Duchessa, strappati dalla loro confortevole dimora da un infido maggiordomo perché non ereditassero la fortuna della nobile dama che li possedeva. In originale i gattini si chiamavano Berlioz, Marie e Toulouse, mentre in Italia vennero ribattezzati Matisse, Minou e Bizet. Il gattone randagio che incontra la famigliola e la prepara per la vita di strada, proteggendo i gattini e la loro affascinante madre, era irlandese in originale e si chiamava Thomas O'Malley, ma da noi diventò romano (Romeo, er mejo gatto der Colosseo) e fu doppiato dall'indimenticabile Renzo Montagnani.

Ora il problema che si pone in questi casi è: riusciranno riproduzioni fotorealistiche di animali parlanti a rendere tutta la grazia, la simpatia e la tenerezza dei loro antenati disegnati? Non dimentichiamo che una parte importante degli Aristogatti la svolgono anche i cani, così ben caratterizzati da rendere difficile immaginarli diversi da come li conosciamo. Comunque sia lo vedremo, e giudicheremo.