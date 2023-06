Glenda Jackson: addio alla grande attrice inglese due volte premio Oscar

News Cinema

All'età di 87 anni è morta Glenda Jackson, una delle attrici britanniche più brave e popolari di sempre. L'interprete di Donne in amore e Una romantica donna inglese era tornata alla recitazione negli ultimi anni.

In un periodo funestato da lutti che addolorano gli appassionati di cinema, letteratura, fumetti (John Romita), in breve di quelli che rendono la vita degna di essere vissuta, se n'è andata a 87 anni anche la grande attrice inglese Glenda Jackson, due volte premio Oscar, vincitrice di tre Emmy, ed esponente di quella generazione del cinema britannico che per qualità negli anni Sessanta e Settanta è stato tra i più innovativi e interessanti al mondo, coi suoi meravigliosi interpreti, oggi purtroppo ricordati solo dai più anziani di noi. Anche se si era ritirata da anni dalla recitazione per dedicarsi all'impegno politico per il partito laburista (era entrata in Parlamento nel 1992) era tornata a teatro nel 2015 e con la pièce Three Tall Women, ai suoi premi aveva aggiunto 5 anni fa anche il prestigioso Tony.

Glenda Jackson: una carriera tra dramma e commedia, teatro e cinema

Nata da una famiglia di bassa estrazione sociale, Glenda Jackson è la maggiore di quattro sorelle e inizia a recitare al liceo, prima di vincere una borsa di studio alla prestigiosa accademia di recitazione RADA e trasferirsi a Londra. Nonostante l'indubbio talento e le prime prove teatrali, stenta ad affermarsi ed è a lungo disoccupata, tanto che per mantenersi fa la centralinista, la commessa e la cameriera. Debutta al cinema nel 1963 con un ruolo in Io sono un campione di Lindsay Anderson, cui seguono due collaborazioni con Peter Brook, in Marat/Sade, che aveva già rappresentato a teatro, e Tell me Lies. Nel 1967 colpisce il pubblico e la critica come l'Ofelia dell'Amleto di un altro grande regista teatrale, sir Peter Hall. Ma il regista che sa valorizzarla di più è il geniale ed eccentrico Ken Russell, che le fa vincere il primo Oscar come miglior protagonista per Donne in amore, “scandalosa” trasposizione del romanzo di D.H. Lawrence, dove appare nuda, come i co-protagonisti Alan Bates e Oliver Reed. Con Russell tornerà a lavorare in L'altra faccia dell'amore, folle “biografia” di Cjajkovsky, nel musical Il Boy Friend e nei tardi L'ultima Salomé e La vita è un arcobaleno. Negli anni Settanta è una delle attrici più richieste dai registi inglesi e non solo: interpreta Domenica, maledetta domenica di John Schlesinger, Maria Stuarda regina di Scozia, Triplo Eco. Nel 1974 arriva il secondo Oscar grazie alla commedia Un tocco di classe, con George Segal. Nello stesso anno è una suora ne Il sorriso del grande tentatore di Damiano Damiani.

Un'altra memorabile interpretazione la offre al regista Joseph Losey, interpretando al fianco di Helmut Berger, in Una romantica donna inglese. E' poi protagonista del biografico Sarah Bernhardt – La più grande attrice di tutti i tempi e interpreta al fianco di Walter Matthau la commedia americana Visite a domicilio. Sempre in America con Matthau è protagonista di 2 sotto il divano. Diretta da Robert Altman appare nei film Health e in Terapia di gruppo, mentre è del 1985 un altro film di successo, Tartaruga ti amerò, a fianco di Ben Kingsley. Poi abbandona progressivamente la recitazione, dopo gli ultimi due film di Ken Russell, per dedicarsi alla carriera politica. Terminata questa carriera, nel 2015 torna al primo amore con una serie di radiodrammi e film per la tv, vince il Tony nel 2018 per Three Tall Women e nell'aprile 2019 interpreta nientemeno che il ruolo di re Lear in una produzione di Broadway. L'ultimo film in cui la vedremo sarà The Great Escaper con Michael Caine (suo partner in Una romantica donna inglese), che aveva da poco finito di girare. Fortunatamente, gli inglesi non l'avevano dimenticata e nel 2022 le hanno dedicato una retrospettiva al British Film Institute di Londra, che l'ha vista anche sul palco ripercorrere la sua carriera in un'intervista dal vivo.