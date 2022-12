Glass Onion, Kate Hudson ammette di aver seguito una dieta particolare per la scena in bikini

News Cinema

Kate Hudson si è unita al cast corale di Glass Onion: Knives Out e, per girare la scena in bikini, ha raccontato di aver seguito una dieta precisa.

Kate Hudson si è unita al cast di Glass Onion: Knives Out, il sequel di Cena con delitto diretto ancora una volta da Rian Johnson. L’attrice fa parte del gruppo di personaggi in vacanza che finisce al centro di un’investigazione. A guidarla è ancora una volta il detective privato Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. L’attrice si è cimentata in un nuovo progetto per il grande e piccolo schermo: il film, dopo essere stato distribuito brevemente al cinema, è approdato nel catalogo di Netflix ed è disponibile in streaming. Ricordando le riprese sul set, Kate Hudson ha svelato di aver seguito un determinato regime alimentare evitando accuratamente alcune pietanze e soprattutto bevande per poter girare la scena iconica in cui indossa uno striminzito bikini arancione.



Glass Onion: Knives Out: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Kate Hudson e la scena del bikini in Glass Onion: Knives Out

Nel cast del sequel di Cena con Delitto – Knives Out, Kate Hudson interpreta la spumeggiante e sensuale Birdie Jay, a sua volta tra i sospettati d’omicidio agli occhi di Benoit Blanc. In una delle varie scene di Glass Onion, il suo personaggio indossa un bikini arancione con volant abbinato ad un cappello vaporoso. A detta dell’attrice, per girare quella scena non ha potuto bere alcolici e ha seguito una dieta alimentare precisa per evitare gonfiori. L’ha raccontato durante un’intervista a This Morning:

Mentre tutti gli altri stavano bevendo Aperol Spritz in Grecia, io stavo solo aspettando che quella scena venisse girata per potermi unire a loro. Tutti si stavano divertendo moltissimo. E io invece ero quella che diceva: prendo soltanto un cetriolo e la feta.

Il cast di Glass Onion, del resto, è particolarmente ricco. Oltre a Daniel Craig che rappresenta il ponte tra primo e secondo film, ad accompagnare Kate Hudson ci sono Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Janelle Monae, Madelyn Cline, Edward Norton e Jessica Henwick. Finora il sequel di Cena con delitto – Knives Out è uno dei film più visti in streaming durante le vacanze di Natale. Durante i suoi primi tre giorni in piattaforma, ha accumulato circa 82 milioni di ore di visualizzazione. In principio, come riporta People, Netflix avrebbe pagato circa 450 milioni per acquisire i diritti di due sequel di Knives Out guidati da Rian Johnson.