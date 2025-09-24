Girl Group: Rebel Wilson dirige e interpreta una commedia ambientata nel rutilante e folle mondo della musica pop

News Cinema

Rebel Wilson è la regista e la protagonista di Girl Group, storia di una popstar autodistruttiva che ancora accarezza sogni di gloria. L'attrice torna dietro alla macchina da presa dopo la disputa legale con i produttori del suo film d'esordio The Deb.

Dopo la battaglia legale con i produttori del suo film d'esordio The Deb, Rebel Wilson torna dietro alla macchina da presa per dirigere la commedia Girl Group, di cui è anche sceneggiatrice, interprete e produttrice. La lavorazione è appena cominciata nel Regno Unito e del cast corale fanno parte anche Randall Park, Sheridan Smith, Jamie Lee O'Donnell, Guz Khan.

Girl Group: la trama e i personaggi

In Girl Group Rebel Wilson fa la parte di una popstar che viene malamente cacciata dal tour della reunion della sua vecchia band e condannata dal tribunale ai servizi sociali. La popstar sfrutta per così dire l'occasione per trasformare in un gruppo musicale alcune adolescenti disadattate preparandole a un'audizione con un'importante casa discografica. La situazione le sfuggirà però di mano, portandola a confrontarsi con il suo tossico ambiente professionale e con i suoi impulsi autodistruttivi. Il tono del film è certamente leggero, ma è ovvio che, se questa è la trama, non mancheranno momenti più seri e riflessioni profonde.

È dal 2019 che si parla di Girl Group, quando il film doveva narrare la storia di una studentessa di liceo coreana che partecipava a una gara musicale insieme a una pop band.

Nel film il gruppo pop da cui il personaggio di Rebel Wilson viene allontanato è formato da Ashley Roberts delle Pussycat Dolls, Melanie Chisholm delle Spice Girls e da Shaznay Lewis delle All Saints. Nel cast, infine, anche la cantante e attrice Lauren Gray. Ancora non si conoscono i nomi delle componenti della giovane band del film, che i produttori hanno cercato in lungo e in largo. Sappiamo però che le coreografie saranno di Chris Scott, a cui dobbiamo Wicked.

Rebel Wilson ha voluto descrivere Girl Group come "il film definitivo sul girlpower", aggiungendo:

Fin da quando sono entrata a far parte del franchise di Pitch Perfect, ho sempre voluto raccontare una storia simile. Girl Group è talmente divertente e pieno di positività che vi farà uscire dal cinema cantando e ballando.

La battaglia legale per The Deb

A proposito della sopracitata querelle fra Rebel Wilson e i produttori di The Deb, adattamento dell'omonimo musical, ricordiamo che il film ha debuttato al Festival di Toronto lo scorso anno ma che non è mai uscito in sala per una lunga disputa legale tra la regista e attrice australiana e i produttori inglesi. Lei li aveva accusati di aver cercato di impedire la partecipazione del film al Festival di Toronto, di aver utilizzato il budget per spese personali e di aver molestato sessualmente la l'attrice protagonista, mentre loro le avevano fatto causa per diffamazione aggiungendo che sul set era stata ripetutamente assente e negligente.

Il prossimo film in cui vedremo Rebel Wilson è Tinsel Town, commedia natalizia interpretata anche da Kiefer Sutherland.