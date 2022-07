Giornate degli Autori di Venezia 2022: Céline Sciamma Presidente della Giuria

News Cinema

La regista e sceneggiatrice francese Céline Sciamma sarà a capo della Giuria delle Giornate degli Autori, quest’anno alla sedicesima edizione. Il programma della sezione autonoma del Festival di Venezia verrà reso noto il 23 luglio.

A presiedere quest'anno la Giuria delle Giornate degli Autori, sezione autonoma della Mostra del Cinema di Venezia, sarà la regista e sceneggiatrice francese Céline Sciamma, che assegnerà, aiutata da ventisette giovani europei che animano il campus delle Giornate, il GdA Director's Award, dopo 10 intense giornate di film.

Céline Sciamma è una regista con uno sguardo sul mondo molto particolare e poetico. Pochi hanno saputo raccontare l'infanzia e l'adolescenza come lei, e anche il sentimento amoroso. Il suo ultimo film, Petite Maman, è arrivato da noi lo scorso anno in streaming grazie a Teodora Film, che ha distribuito anche i suoi film precedenti: Ritratto della giovane in fiamme, Tomboy e Diamante nero. La regista, che ha esordito nel 2007 con Naissance des Pieuvres è stata molto contenta dell'invito delle Giornate degli Autori e in proposito ha dichiarato:

Sono grata di poter condividere le mie riflessioni sul cinema contemporaneo con un così giovane gruppo di spettatori, per di più in un momento tanto rilevante dal punto di vista politico per il cinema indipendente. Mi sento vicinissima allo spirito delle Giornate degli Autori e sono eccitata all'idea di viverlo appieno facendo parte del team di questa edizione. Non vedo l’ora di vedere come andrà!

Molto felice della scelta di Céline Sciamma come Presidente di Giuria è Gaia Furrer, la direttrice artistica della sezione:

Scegliere Céline Sciamma come presidente di giuria non significa solo avere alle Giornate degli Autori una delle voci più intriganti della cinematografia contemporanea ma anche, e soprattutto, abbracciare la sua visione della realtà. Da sempre interessata alle questioni dell’identità, Céline Sciamma ha sovvertito con il suo cinema l’ordine prestabilito, ha rovesciato le strutture fondamentali della nostra società ed è stata capace di creare nuove immagini e nuove memorie. Attraverso il suo ultimo film, Petite Maman, ha inoltre dato ulteriore dimostrazione che mettere in discussione il modello produttivo canonico e dominante è possibile. Sono certa che confrontarsi con un’artista di tale portata sarà per i giovani giurati delle Giornate degli Autori un’avventura entusiasmante.

Come ha fatto notare Giorgio Gosetti, delegato delle Giornate degli Autori, anche l'attività di sceneggiatrice di Céline Sciamma è molto importante. Nel suo curriculum troviamo infatti Les Olympiades di Jacques Audiard, Quando hai 17 anni di André Téchiné e la serie tv Les revenants.

Per il secondo anno consecutivo c’è una donna a capo della giuria delle Giornate degli Autori. Per l’esattezza, nel 2021 i (o le) presidenti erano due: Mina Mileva e Vesela Kazakova.

La conferenza stampa delle Giornate degli Autori, durante la quale verrà annunciato il programma della sedicesima edizione, si terrà martedì 23 luglio.