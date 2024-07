Giffoni 2024 con Muccino, Mastronardi e l'anteprima di Come far litigare mamma e papà: Ospiti e programma del 27 luglio

News Cinema

Oggi a Giffoni si riflette sul successo del cinema italiano nel mondo anche con il regista Giacomo Abbruzzese. Tra gli ospiti l'attrice Sara Drago e il Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Andrea Abodi: ecco tutti gli appuntamenti imperdibili.

A Giffoni il 27 luglio è un altro giorno di incontri incredibili, ospiti eccezionali e anteprime da non perdere. In questa giornata è previsto un focus sul successo del cinema italiano nel mondo, con due notevoli rappresentanti del nostro cinema all'estero: il regista Gabriele Muccino e l'attrice Alessandra Mastronardi. Ma, com al solito, c'è spazio anche per il mondo dello sport con l'arrivo del Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Andrea Abodi. C'è attesa, inoltre, per l'anteprima del film Come far litigare mamma e papà che verrà presentato dal regista e dal cast.

Giffoni: Gli appuntamenti con Gabriele Muccino e Alessandra Mastronardi

Gabriele Muccino, insieme al Direttore della Comunicazione di Anas, incontrerà i ragazzi per parlare di come l’arte può essere messa a servizio della comunicazione sociale. Alessandra Mastronardi presenterà Storia di un Paio di Scarpe con Unicef. Si tratta della storia di K. e Peter, due ragazzi che sopravvivono a Kibera (a Nairobi, in Kenya), rivendendo oggetti recuperati da una delle più grandi discariche del continente africano. Il sogno di K. è ritornare a far camminare il suo unico amico, da sempre su una sedia a rotelle. Per fare questo, però, avranno bisogno di un paio di scarpe magiche. Interpretato da Joseph Odhiambo e Joris Omwamba, è una produzione Natia Docufilm con il sostegno dell’UNICEF Italia.

Gli altri ospiti e l'anteprima del nuovo film di Gianluca Ansanelli

Attesa al Giffoni Film Festival anche l'attrice Sara Drago che interpreta Lea nella serie Sky Call My Agent - Italia, nel 2023 è entrata nel cast della serie Rai1 Imma Tataranni e ha recitato nel film Storie di Famiglia diretto da Laura Angiulli. In arrivo anche il regista Giacomo Abbruzzese; il suo esordio cinematografico Disco boy è stato presentato al Festival di Berlino 2023 come unico film italiano in concorso e si è aggiudicato L’Orso d’argento per il Miglior Contributo Artistico, oltre a essere stato nominato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento come miglior esordio. Insieme al ministro Abodi, inoltre, ci sarà l'ex nuotatrice Alessia Filippi, per un confonto costruttivo su attualità e sport.

Come far litigare mamma e papà, diretto da Gianluca Ansanelli, arriverà nelle sale dal 12 settembre. A Giffoni ci sarà un'importante anteprima e all'evento saranno presenti i protagonisti Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Valentina Barbieri e il regista Gianluca Ansanelli. La commedia racconta la storia di Gabriele, un bambino che vive in una famiglia unita e quasi perfetta, fatta di sorrisi, coccole e merende biologiche. Il cast stellare include anche Elisabetta Canalis, Andrea Condè, Judith Schiaffino con Luca Vecchi e con la partecipazione di Nino Frassica. Liberamente tratto da La mia famiglia a soqquadro, scritto e diretto da Max Nardari, promette di far ridere e riflettere il pubblico di tutte le età.

Per i più piccoli, l’evento speciale di Rai Kids Grisù, trasposizione in lingua italiana di Marco Pagot e Manuel Renga, che racconta le avventure del coraggioso draghetto pompiere del titolo.