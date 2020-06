Ghosts of War: il pauroso trailer dell'horror con nazisti e fantasmi assetati di vendetta

News Cinema

Si presenta con un bel trailer l'horror Ghosts of War, ambientato durante la seconda guerra mondiale in un castello dove i nazisti hanno massacrato una famiglia. Nel cast Kyle Gallner, Brenton Thwaites e Billy Zane.

Si preannuncia a dir poco inquietante l'horror Ghosts of War, con un trailer che ci trasporta direttamente sul finire della seconda guerra mondiale, quando cinque soldati americani vengono incaricati di occupare un castello francese, in precedenza occupato dall'alto comando nazista. Nel posto viveva una famiglia che ha subito cose inenarrabili e ben presto lo sfortunato platone si rende conto di dover affrontare qualcosa di soprannaturale, perfino più terribile di quanto abbiano affrontato sul campo di battaglia.

A dirigere il film è Eric Bress, che ha firmato nel 2004 The Butterfly Effect e il cast, giovane e interessante, è composto da Kyle Gallner, Alan Ritchson, Shaun Toub, Brenton Thwaites, Theo Rossi, Skylar Astin e dal veterano Billy Zane. Le riprese di Ghosts of War si sono svolte in Bulgaria e il film uscirà on demand in America il 17 luglio.