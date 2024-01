Ghostbusters Minaccia Glaciale, un poster con i vecchi personaggi

News Cinema

Sul nuovo Empire c'è una copertina con i vecchi Acchiappafantasmi in grande spolvero per Ghostbusters: Minaccia Glaciale, mentre il regista Gil Kenan spiega cosa intende con la "creazione di una nuova mitologia". Il film sarà al cinema dal 28 marzo. C'è un'immagine alternativa con i protagonisti più giovani di Legacy.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale si avvicina: dal 28 marzo al cinema si prospetta un Ghostbusters 4 che, dopo i cammei di Ghostbusters Legacy, farà interagire la nuova squadra di Acchiappafantasmi con quella vecchia, dove il posto del buon Egon è preso da Janine, ormai in prima linea totale! La rivista Empire è stata distribuita con due diverse copertine raffiguranti le due "squadre", e in un'intervista il regista Gil Kenan aveva spiegato cosa significhi questo quarto capitolo ufficiale, e cosa comporti narrativamente.



Ghostbusters: Minaccia Glaciale: Il Teaser Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Ghostbusters Minaccia Glaciale, il regista Gil Kenan: "Siamo nell'era post-gozeriana"

In Ghostbusters Minaccia Glaciale l'azione si sposta a New York, la culla dei primi Acchiappafantasmi, che pare abbiano creato un laboratorio super-segreto per gestire una cattura più avanzata dei fantasmi. La famiglia Spengler torna in città, ma presto Phoebe (McKenna Grace), Trevor (Finn Wolfhard), Grooberson (Paul Rudd) e Callie (Carrie Coon) dovranno unire le loro fresche esperienze a quelle dei veterani Venkman (Bill Murray), Stantz (Aykroyd) e Zeddemore (Ernie Hudson), perché il ritrovamento di un misterioso artefatto sta per scatenare sulla città una forza del male... nonché una seconda Glaciazione!

Gil Kenan aveva prodotto e scritto con Jason Reitman l'ultimo Ghostbusters Legacy, che quest'ultimo aveva diretto: i due si sono ora scambiati i ruoli ma rimangono attivi in tandem sul copione, quindi ormai la saga di Ghostbusters ha riguadagnato una continuity, libera di esplorare nuove direzioni. Kenan aveva già dichiarato: "Siccome la storia della famiglia Spengler aveva condotto la storia di Legacy, riportare Gozer al centro della scena era un modo naturale per chiudere il libro del passato. [...] Ora però siamo nell'era post-gozeriana dei Ghostbusters, il che significa che possiamo sgranchirci un po' e creare un'intera nuova mitologia. Questa cosa entusiasma un narratore, perché c'è una terrificante nuova posta in gioco, nonché freschi riferimenti visivi dai quali attingere."