Ghostbusters Legacy 2 ha trovato un altro regista, ma Jason Reitman è sempre della partita

La regia del sequel di Ghostbusters Legacy cambia di mano, ma Jason Reitman rimane in qualità di cosceneggiatore e coproducer.

Ghostbusters Legacy non è stato un grande successo commerciale in termini assoluti, ma l'intelligenza con cui Jason Reitman l'ha condotto ha permesso buoni guadagni, contenendo i costi: sapevamo già che ci sarebbe stato un seguito, ancora senza titolo definitivo, ma ora sappiamo che Jason ha deciso di lasciare la regia a qualcun altro. I timori sono relativi: il "qualcun altro" è stato di fatto già coautore di Legacy... Leggi anche Ghostbusters 5, titolo e premessa svelati da Jason Reitman!

Ghostbusters Legacy, il sequel sarà diretto da Gil Kenan