Geronimo Stilton diventa un film d'animazione

Nato come un personaggio immaginario per intrattenere i bambini, Geronimo Stilton è pronto per una nuova avventura da grande schermo: tutto quello che sappiamo sul film d'animazione in cantiere.

Geronimo Stilton è un personaggio della letteratura infantile che ha accompagnato diverse generazioni e a breve diventerà un film d’animazione. Nato dalla penna di Elisabetta Dami che ha scelto di firmare i suoi romanzi con il nome del suo personaggio, Geromino Stilton ha realizzato tantissime avventure su carta che presto potrebbero prendere vita anche sul grande schermo. In genere ambientate nella città immaginaria di Topazia, le sue storie hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo, tradotte in oltre 50 lingue.

Geronimo Stilton diventa un film: di cosa parlerà

Dopo aver conquistato il panorama editoriale, Geromino Stilton punta a Hollywood. No, non è la trama del suo prossimo romanzo, ma ciò che a breve accadrà nella vita vera. Personaggio Made in Italy, Stilton è apparso per la prima volta nel 1997 come protagonista di Il mistero dell'occhio di smeraldo. Ama definirsi “un tipo, anzi un topo intellettuale” ed è un giornalista a capo dell’Eco del Roditore, quotidiano più famoso dell’Isola dei Topi. Geronimo ha un vero e proprio debole per la scrittura, ma è un topo molto fifone. Eppure finisce spesso al centro di un’avventura, come quella proposta per il suo primo film d’animazione. Secondo quanto riportato da Collider, il topo giornalista scoprirà una cospirazione che potrebbe rivelarsi la più grande della storia. Tanto importante quanto pericolosa, sarà necessario per Geronimo Stilton e la sua squadra essere sempre un passo avanti rispetto al nemico.