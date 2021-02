Gérard Depardieu incriminato per stupro

News Cinema

L’attore francese di passaporto russo è stato incriminato in seguito a delle accuse di stupro risalenti a due anni fa, in seguito alla riapertura dell’inchiesta.

Uno dei grandi attori del cinema europeo, Gérard Depardieu, è stato incriminato lo scorso dicembre per “stupro” e “aggressioni sessuali”, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa AFP. La denuncia arriva da una giovane attrice ventenne, che lo accusa di diversi stupri e aggressioni sessuali che si sarebbero verificati nell’agosto del 20218 nella casa parigina dell’attore. Inizialmente il caso era stato archiviato nel giugno del 2019 dalla magistratura, ma nell’estate 2020 la querelante aveva ottenuto che un giudice istruttore indagasse ulteriormente sul caso.

L’avvocato dell’attore ha ”deplorato che questa informazione sia stata resa pubblica”, mentre Gérard Depardieu, attualmente libero e senza alcun controllo giudiziario, “contesta totalmente i fatti”. Questa nuova condizione permette all’attore di difendersi in maniera attiva nel corso del procedimento, ma lo sottopone al rischio di subire un processo. Secondo una fonte vicina al caso, riportata da Le Monde, l’attrice è un’amica di famiglia di Depardieu e non c’era alcun legame professionale fra i due, smentendo alcune indiscrezioni di stampa che avevano ipotizzato che gli incontri fra i due fossero dovuti a delle prove per uno spettacolo teatrale.

Nel giugno 2019 il pubblico ministero, come detto, aveva lasciato cadere le accuse dopo nove mesi di inchiesta preliminare, spiegando che “dalle numerose indagini svolte non era stato possibile caratterizzare le infrazioni denunciate in tutti i loro elementi costitutivi”. La denunciante ha poi ottenuto a metà agosto 2020 la possibilità di riprendere l’inchiesta costituendosi parte civile, una scelta che permette quasi automaticamente la designazione di un giudice per rilanciare le indagini.