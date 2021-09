George Clooney e Brad Pitt di nuovo insieme in un thriller diretto da Jon Watts

News Cinema

Dopo l'ormai consueta guerra di offerte Apple Studios si è aggiudicata il prossimo film di Jon Watts, il regista di Spider-Man, interpretato dalla supercoppia George Clooney e Brad Pitt.

Non c'è da stupirsi che attorno a un progetto che vede coinvolti in veste di attori George Clooney e Brad Pitt, con la regia di Jon Watts, che ha firmato con successo la nuova trilogia di Spider-Man (una carriera fulminea la sua, dopo i non esaltanti inizi di Clown e Cop Car), si scatenasse l'ennesima guerra di offerte, a Hollywood. Stavolta a spuntarla sono stati gli Apple Studios.

Si tratta di un thriller ancora senza titolo della cui trama si sa ben poco, per non dir nulla, se non che Clooney e Pitt - che sono molto amici e hanno precedentemente lavorato insieme nei film della serie iniziata con Ocean's Eleven e Burn After Reading, saranno due "risolutori" incaricati dello stesso lavoro. La parola è "fixer", ovvero qualcuno che fa qualcosa di illegale per conto della malavita, non necessariamente un killer.