George A. Romero's Resident Evil: il teaser di un documentario sul film dal videogame non realizzato dal regista

Era logico che George A. Romero, creatore degli zombi, fosse il primo a cui si era pensato per il film di Resident Evil. Ce lo racconta il documentario George A. Romero's Resident Evil, di cui vi mostriamo un primo trailer.

Il culto di George A. Romero fortunatamente non è scomparso con lui e sono moltissimi i fan che gli rendono omaggio, senza dimenticare i ritrovamenti e restauri dei suoi film perduti, tra cui il bellissimo The Amusement Park, di recente trasmesso su Rai 4, a cura della fondazione a lui intitolata e presieduta dalla moglie Susanne Desrocher. Rientra sicuramente tra gli omaggi degli appassionati il documentario firmato da Brandon Salisbury e intitolato George A. Romero's Resident Evil, che racconta il coinvolgimento del regista con il film tratto dal videogame, uno dei progetti che aveva influenzato col suo cinema e che poi abbandonò, di cui è appena uscito un suggestivo teaser trailer.

George A. Romero's Resident Evil

Resident Evil, il videogame della Capcom, è uscito nel 1996 mentre il primo film di Paul W. S. Anderson è del 2002. Il game ha ovviamente tratto ispirazione dai film di zombi di George A. Romero, che a un certo punto, come racconta il documentario George A. Romero's Resident Evil, avrebbe dovuto dirigerne la versione per il grande schermo, un progetto, tra tanti altri, mai realizzato. Nel teaser del documentario, suggestivo per quanto ermetico, entriamo coi protagonisti in una casa che ricorda la Spencer Mansion di Resident Evil e ascoltiamo la voce di Romero e brani di interviste, intervallati da clip di La notte dei morti viventi e del videogame, e vediamo su una parete alcuni degli appunti presi dal regista di Pittsburgh per il film che ne avrebbe tratto. L'autore, Brandon Salisbury, ha voluto omaggiare lo stile di Romero e promette di presentare documenti inediti sul coinvolgimento del regista nel mondo di Resident Evil.