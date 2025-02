Gene Hackman: l'addio a uno dei più grandi attori di tutti i tempi

News Cinema

Dopo la morte dell'attore con la moglie, ripercorriamo brevemente chi è stato Gene Hackman e tutto quello che ha dato al cinema in 40 anni di brillante carriera.

Un attore come Gene Hackman nasce forse una volta ogni 100 anni. Del suo stampo, purtroppo, sono rimasti in pochi. A definirli non sono i premi (lui ha vinto due Oscar, 4 Golden Globe e 2 BAFTA, tra gli altri) ma l'impatto che le loro interpretazioni hanno avuto sulla storia del cinema.. Anche se si era ritirato dalle scene da 20 anni, dopo “appena” 40 di carriera, Hackman era stato un attore prolifico ed era ancora una presenza fissa nel cuore di ogni appassionato della settima arte e la sua tragica (supponiamo) morte a 95 anni, assieme alla più giovane moglie e al cane, ha risvegliato ricordi di emozioni che solo i più grandi sanno darci sul grande schermo, soprattutto quando, come lui, sono stati protagonisti di un cinema audace e innovativo come quello degli anni Settanta ma sono stati anche capaci di spaziare nei generi, toccando addirittura vette inarrivabili per un attore drammatico nel cinema comico. Noi ricordiamo con immenso affetto e ammirazione questo autentico gigante, reale (era alto quasi 1 metro e 90) e metaforico, del cinema che abbiamo più amato.

La vita e la carriera di Gene Hackman

Cominciamo da un aneddoto che ci ha sempre colpito molto e che è legato al suo ruolo forse più celebre, quello di Eddie “Popeye” Egan, Doyle nella finzione, il vero poliziotto violento e vecchia scuola di origini irlandesi, immortalato nel film di William Friedkin Il braccio violento della legge, per cui l'attore vinse il suo primo Oscar. Quando venne a presentarlo in Italia, nei roventi e ideologizzati anni Settanta, fu accusato di aver interpretato un film fascista, con un personaggio che giustificava le violenze della polizia. Ovviamente tutti sappiamo che non è così, ma all'epoca questa fu l'accoglienza. L'attore ne restò molto turbato e la moglie, che lo accompagnava, addirittura pianse. Del resto come non sentirsi male nel sentirsi dare del fascista, quando ci si era arruolati a soli 16 anni, mentendo sulla propria età, per combattere i totalitarismi, e si era da sempre un sincero e impegnato democratico in un'era in cui questo voleva ancora dire qualcosa? Non è un segreto nemmeno che Hackman, che poi riprese il personaggio in un sequel di assai minore spessore, inizialmente era restio ad interpretare le scene violente che il personaggio gli richiedeva, perché era un uomo molto sensibile. Eppure, proprio il suo aspetto imponente e lo sguardo dei suoi occhi piccoli, ne facevano un perfetto candidato a ruoli da villain. Grazie ad un altro di questi personaggi, lo sceriffo Little Bill Daggett nel capolavoro di Clint Eastwood, Gli spietati, vinse infatti il secondo Oscar. E riprese in un certo senso il ruolo, offrendone una bellissima variante, nel western di Sam Raimi che omaggiava Sergio Leone, Pronti a morire, in cui era di nuovo un crudele sceriffo pistolero, John Herod.

Gene Hackman, facendo un passo indietro, aveva iniziato a recitare nel 1956, a 26 anni, alla Pasadena Playhouse, in California, assieme a Dustin Hoffman, con cui strinse amicizia e in seguito condivise la spartana vita newyorkese di attori in cerca di visibilità e con pochi dollari in tasca. A dimostrazione di quanto molti vedano poco lontano, i due vennero considerati “i meno probabili ad avere successo” e proprio Hackman ottenne il punteggio più basso mai assegnato dalla scuola. Trasferitosi a New York, in cerca di miglior fortuna, Hackman si barcamenò per pagarsi gli studi lavorando in vari ristoranti, ed ebbe perfino la sfortuna di incontrare un ex insegnante della Pasadena che lo umiliò apertamente. Ma tutto questo non fece che rafforzare la sua determinazione, come ebbe a dire:

Era più una guerra psicologica, perché non avevo intenzione di lasciare che quegli stronzi mi abbattessero. Mi convinsi che avrei continuato a fare tutto il necessario per trovare un lavoro. Era come se fossi io contro di loro, e in qualche modo, purtroppo, mi sento ancora così. Ma penso che se sei davvero interessato alla recitazione, c'è una parte di te che apprezza la lotta. È una specie di droga,di farlo, permette, quindi sei un po' pazzo. Menti, imbrogli, fai tutto quello che serve per ottenere un provino e un lavoro.

Gene Hackman continua la sua gavetta, con parecchi ma piccoli ruoli televisivi e poi a teatro, dove conosce un maggiore successo. A fine anni Sessanta inizia a essere notato anche al cinema: nel 1968 viene candidato all'Oscar come non protagonista per Gangster Story di Arthur Penn e nel 1971 fa il bis con la nomination per Anello di sangue. Da lì in poi, è storia. La svolta arriva proprio con Il braccio violento della legge, per cui vince l'Oscar nel 1972, quando ha già 42 anni. Richiestissimo dopo quel ruolo, interpreta dieci film in pochissimi anni. Tra questi ce ne sono di bellissimi: ne Lo spaventapasseri recita con Al Pacino, nel ruolo do un ex detenuto vagabondo che si accompagna a un senzatetto ex marinaio, un film molto amato da Hackman e che vinse la Palma d'Oro a Cannes. E ancora un'altra Palma d'oro a Cannes, La conversazione di Francis Ford Coppola, il paranoico e ante-litteram film sulle intercettazioni telefoniche, in cui crea un personaggio memorabile. E c'è anche il suo irresistibile cammeo comico nel ruolo dell'eremita in Frankenstein Jr., in cui Hackman si dimostra capace di un registro fino ad allora mai dimostrato, l'istinto per la commedia slapstick che esplorerà in modo ancora più completo, anni dopo, col suo esilarante ruolo in Piume di struzzo, remake americano del Vizietto, al fianco di Robin Williams, dove appare en travesti (foto) in una commedia più rarefatta come I Tenenbaum e nel suo ultimo, divertentissimo film, Due candidati per una poltrona.

Sono davvero troppi i film e i ruoli importanti di Gene Hackman per esaminarli singolarmente. Ci limitiamo a citare quelli che per noi sono i migliori, invitandovi a vederli o a rivederli: Bersaglio di notte di Arthur Penn, Stringi i denti e vai!, altro grande western di Richard Brooks, la commedia In tre sul Lucky Lady, Superman e Superman II (come dimenticare il suo Lex Luthor?), Reds, Un'altra donna, Mississippi Burning; le radici dell'odio, Cartoline dall'inferno, Il socio, Wyatt Earp, Allarme rosso, Potere assoluto, Nemico pubblico, La giuria e molti altri che potete trovare su IMDB o Wikipedia. In tutto, in 40 anni di carriera, sono oltre cento i titoli tra cinema e tv in cui Gene Hackman è apparso. Fino a che, nel 2004, a 75 anni, decide di ritirarsi a vita privata con la seconda moglie, la pianista classica Betsy Arakawa, che ha trovato la morte insieme a lui. Prima dell'epilogo, si era dedicato alla scrittura di romanzi storici, andava in bicicletta e sembrava in pace col mondo. Ecco, speriamo che, comunque lo abbia lasciato, questa pace lo abbia accompagnato fino all'ultimo. Il nostro dovere di innamorati del cinema è solo quello di non dimenticarlo e siamo sicuri che non sarà difficile, grazie alla grande eredità che ci ha lasciato.