Gemma Arterton al cinema dal 25 agosto con Giorni d'estate

News Cinema

Il film d'esordio della commediografa britannica Jessica Swale arriva nei cinema italiani distribuito da Movies Inspired.

Debutta nei cinema italiani il 25 agosto Giorni d'estate, il film che vede protagonista Gemma Arterton (ex Bond Girl e molto altro ancora) e che segna il debutto alla regia di una nota drammaturga britannica di nome Jessica Swale, vincitrice dell'Oliver Award con una commedia intitolata Nell Gwynn che proprio Gemma Arterton ha interpretato nel West End londinese.

Il film, che oltre alla Arterton vede nel cast coinvolti anche Gugu Mbatha-Raw, Lucas Bond, Dixie Egerickx, Siân Phillips, Penelope Wilton e Tom Courtenay, racconta la storia di una scrittrice solitaria che si vede affidato un ragazzino nei giorni della Battaglia d'Inghilterra, nel 1940, e in quelli del blitz su Londra.

Questa la trama ufficiale di Giorni d'estate, che arriverà nei cinema con Movies Inspired, seguita dal trailer in versione originale e dal poster italiano.



Alice è una studiosa di folclore, fiera e indipendente, che si ritira nel suo studio in cima alla scogliere per eseguire le sue ricerche: vuole sfatare alcuni miti utilizzando la scienza per confutare l’esistenza della magia.

Alice è pienamente assorbita dal suo lavoro, ma è anche molto sola ed è perseguitata da una storia d’amore del passato. Quando il giovane e vivace Frank, uno sfollato dei bombardamenti di Londra, viene affidato alle sue cure, la sua innocenza e curiosità risvegliano in Alice emozioni sepolte nel profondo. Abbracciando coraggiosamente la miracolosa imprevedibilità della vita, Alice impara che le ferite possono essere guarite, che le seconde occasioni esistono e che, forse, esiste davvero anche la magia.