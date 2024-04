Garbo, Leave me Alone: in arrivo un documentario su Greta Garbo con foto e lettere inedite

News Cinema

Uscirà nelle sale inglesi a fine anno Garbo: Leave me Alone, che ripercorre la vita e la carriera di Greta Garbo mostrando per la prima volta fotografie e lettere fono ad ora rimaste nascoste. In Gran Bretagna il film uscirà alla fine del 2024.

La diva del cinema più famosa e più iconica, forse proprio perché avvolta da un'aura di mistero, è certamente Greta Garbo, che a soli 36 anni decise di ritirarsi dalle scene per condurre una vita lontano dai riflettori. Se parliamo di lei è perché speriamo di vedere prima o poi nelle nostre sale un documentario intitolato Garbo: Leave me Alone che è attualmente in produzione. Il film è targato Embankment Films e dovrebbe debuttare nelle sale inglesi alla fine del 2024. Delle vendite internazionali si sta occupando Fremantle, quindi è possibile che il doc arrivi da noi.

Garbo, Leave me Alone: cosa c'è nel documentario su Greta Garbo

Il punto di forza di Garbo: Leave me Alone sta nella presenza di materiale inedito, nella fattispecie fotografie dell'attrice e lettere scritte di suo pugno che lo Swedish Film Institute ha messo gentilmente a disposizione della produzione. Da segnalare anche la collaborazione di Scott Reisfeld, che amministra le proprietà di Greta Garbo. A dirigere il film è Lorna Tucker, a cui dobbiamo un documentario su Katharine Hepburn Call Me Kate. L’epoca narrata è più o meno la stessa di Garbo: Leave me Alone, ma si tratta di due progetti ben distinti, dedicati ad attrici diversissime fra loro. La particolarità di Garbo: Leave me Alone sarà la presenza di vignette, che andranno a sottolineare i vari momenti salienti della vita dell'attrice.

A proposito del documentario, il produttore Nick Taussig ha spiegato a Deadline, che è la fonte della nostra notizia:

Di fondo c'era una donna che viveva in relativa povertà in Svezia e che finì per essere, per un certo periodo di tempo, una regina di Hollywood, il che è straordinario. È soprattutto su questo aspetto che vogliamo insistere, e quindi sulla storia della sua ascesa.

Siamo molto curiosi di vedere Garbo: Leave me Alone, per scoprire magari qualcosa di nuovo su un'attrice dal fascino inarrivabile che ha interpretato prevalentemente donne fatali e ha sottratto al mondo la sua vista quando era ancora all'apice della bellezza e del successo.