Gandalf: Ian McKellen non è stato la prima scelta per il ruolo del mago, offerto ad Anthony Hopkins e ad altri

Forse non tutti sanno che Peter Jackson ha interpellato altri attori prima di affidare a Ian McKellen il ruolo di Gandalf nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli. Lo stesso McKellen lo ha raccontato, svelando che il primo ad essere interpellato fu Anthony Hopkins.

I fan accaniti della trilogia di Peter Jackson ispirata al Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien potrebbero saperlo già, ma il resto dei cinefili si stupirà nell'apprendere che Sir Ian McKellen non è stato la prima scelta per il ruolo di Gandalf, il mago che aiuta Frodo nella sua missione impossibile di gettare l’Unico Anello fra le fiamme del Monte Fato a Mordor. Sembra strano, ma le cose sono andate proprio così, e quindi la battuta più famosa del personaggio: "You Shall not pass!" (non passerai), indirizzata al Balrog che gli sbarra la strada all'interno delle miniere di Moria, avrebbe dovuto dirla uno con una voce differente dalla sua e una fisicità diversa.

Qui pro quo e... mi chiamo Gandalf, Gandalf il Grigio

Come scrive Collider, Ian McKellen ha dato al personaggio di Gandalf, anzi a Gandalf il Grigio che poi diventa Gandalf il Bianco, la sua irresistibile ironia e la sua elasticità in fatto di regole. In un'intervista dello scorso anno l'attore non ha escluso di riprendere il ruolo nella serie Il Signore degli Anelli: L'anello del potere, anche se gli eventi che questa narra precedono di molto ciò che accade nella trilogia cinematografica. Durante la stessa occasione, McKellen ha svelato a chi era stato offerto uno dei personaggi più indimenticabili di tutta la letteratura fantasy. Il primo a essere interpellato è stato Anthony Hopkins, che alla fine del secondo millennio era decisamente più conosciuto del buon Ian, ovviamente per l'Oscar vinto grazie a Il silenzio degli innocenti e per una serie di magistrali interpretazioni, ad esempio in Quel che resta del giorno, Elephant Man e Surviving Picasso. Hopkins rifiutò. Il secondo nome fatto da McKellen è Sean Connery, che all'epoca già meditava di dare l'addio al cinema e che declinò l’offerta di Peter Jackson perché non si vedeva bella parte dello stregone dalla lunga barba e il cappello a punta.

Gli altri possibili Gandalf

Fra gli altri possibili Gandalf ci furono, pensate un po’, David Bowie, Christopher Plummer, Sam Neill e Sir Patrick Stewart. Fra questi, l'unico che possiamo immaginare nei panni di un Gandalf credibile è Christopher Plummer. Forse anche Patrick Stewart sarebbe stato adatto. La cosa curiosa è che quest'ultimo si è trovato a dividere la scena e ad essere antagonista proprio di Ian McKellen! È successo nella saga di X-Men, dove uno era il Professor Xavier e l'altro Magneto.