Gal Gadot posta sul conflitto israelo-palestinese e deve bloccare i commenti

Gal Gadot, israeliana, ha postato un messaggio di pace sul suo account Twitter: è diventata il bersaglio di molte proteste e ha dovuto chiudere i commenti sotto il post.

Gal Gadot, la Wonder Woman del DC Extended Universe, si è trovata nel mezzo di una shitstorm su Twitter, a causa di un post sul riaccendersi violento del conflitto israelopalestinese nelle ultime ore. L'attrice, nata a Petah Tikva nel 1985 e Miss Israele nel 2004, ha scritto un accorato e malinconico appello a una pace che sfugge purtroppo in quel teatro da generazioni. Il post è diventato immediatamente bersaglio di critiche aspre e feroci alla star, considerata ipocrita in quanto indirettamente sostenitrice di "pulizia etnica", non avendo mai preso le distanze dal suo paese d'origine. Qualcuno ha anche ricordato che Gal Gadot è stata due anni nell'esercito israeliano (ma si trattava del servizio militare obbligatorio in Israele, di due anni per le donne e di trentadue mesi per gli uomini). Gal, di recente protagonista di Wonder Woman 1984 e prossimamente nell'action Red Notice di Netflix, non ha rimosso il post ma ha bloccato l'inondazione di commenti. Vi traduciamo il testo e vi lasciamo liberi di elaborare un vostro giudizio sulla questione. Leggi anche Gal Gadot: "La vita è bella di Roberto Benigni è il primo film che mi ha estremamente segnata"

Il mio cuore è spezzato. Il mio paese è in guerra. Mi preoccupo per la mia famiglia, i mie amici. Mi preoccupo per la mia gente. È un circolo vizioso che continua da sin troppo tempo. Israele si merita di vivere in sicurezza come una nazione libera, i nostri vicini meritano la stessa cosa. Prego per le vittime e le loro famiglie, prego perché termini quest'inimmaginabile ostilità, prego affinché i nostri leader trovino una soluzione per farci vivere uno accanto all'altro in pace. Prego per giorni migliori.