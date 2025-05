Fuori: il trailer ufficiale del film di Mario Martone in concorso a Cannes

News Cinema

In corsa per la Palma d'oro 2025, unico italiano, e al cinema dal 22 maggio il film su Goliarda Sapienza con protagonista Valeria Golino. Ecco il trailer ufficiale di Fuori.

È l'unico film italiano in concorso al Festival di Cannes che apre martedì prossimo, 13 maggio; debutterà nelle sale italiane la settimana successiva, il 22 maggio. Parliamo di Fuori, il nuovo film diretto da Mario Martone che vede Valeria Golino nel ruolo della scrittice Goliarda Sapienza, l'autrice di "L'arte della gioia", l'opera adattata proprio da Golino nella serie tv che è candidata a 14 David di Donatello. Per raccontare questo personaggio, Fuori sceglie un singolo momento della sua vita, come racconta bene la trama ufficiale:

Roma, 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l'incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita.

Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica.

Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.

Tratto da un soggetto di Ippolita di Majo, anche sceneggiatrice assieme allo stesso Martone, Fuori vede nel cast anche Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi, Francesco Gheghi. Qui di seguito il suo trailer ufficiale.

Fuori: il trailer ufficiale del film di Mario Martone